Das Museum Minsk öffnet erst im Frühjahr 2022, doch Gründungsdirektorin Paola Malavassi hat am Donnerstagabend im Stadtforum Potsdam einen ersten Ausblick auf das neue Haus und das Programm gegeben. „Am liebsten würde ich sie mitnehmen auf die Baustelle, um zu sehen was dort entsteht. Es passiert viel hinter dem Bauzaun, es ändert sich täglich“, sagte sie im Potsdam-Museum, wo die Entwicklungen in der Potsdamer Museumslandschaft das Thema waren.

Das Terrassenrestaurant Minsk wurde mühsam „rekonstruiert“

„Wir möchten ein Ort für Begegnungen zwischen damals und heute, innen und außen sein und es bereitet große Freude am Aufbau eines neuen „alten Ortes“ zu arbeiten“, sagte Malavassi, die es als Privileg empfinde und große Verantwortung für diesen Ort in Potsdam fühle. Und sie stellte fest: Es gibt das Minsk nur noch, weil die Potsdamer sich für dessen Erhalt eingesetzt hatten. Es wurde dabei mühsam „rekonstruiert“, denn durch Asbestbefall musste viel vollkommen neu geschaffen werden.

„Für viele Potsdamer:Innen ist es ein erinnerungsträchtiger Ort und wir hoffen, das ab nächstem Jahr neue Erlebnisse entstehen und neue Erinnerungen für andere Generationen.“ Etwa bei einem Besuch im Café, bei dem man den Blick auf Potsdam genießen könne. „Also, wäre da nicht das Blu“, so Malavassi. Zugleich hoffe sie auf Erinnerungen der Potsdamer, um nicht nur Kunst, sondern auch die Geschichte des Ortes darstellen zu können.

Erste Ausstellungen im Minsk ab Frühjahr 2022

Auf den 900 Quadratmeter Ausstellungsfläche, die aus nur zwei großen, flexiblen Hallen besteht, wird es bis 2023 mindestens vier Ausstellungen geben. Zum Auftakt im Frühjahr 2022 – das genaue Datum steht wegen der Corona-Pandemie noch nicht fest – wird es eine Doppelausstellung geben. Einerseits werden Landschaftsbilder des aus der DDR stammenden Künstlers Wolfgang Mattheuer gezeigt. Ihnen gegenüber gestellt werden Fotografien des kanadischen Künstlers Stan Douglas, der in den Neunzigern die Schrebergärten in Potsdam fotografiert hat. „Diese Serie von Fotografien gehört jetzt der Hasso-Plattner-Stiftung“, so Malavassi.

Daran anschließend wird der aus Halle stammende Künstler Olaf Nicolai sich in einer „Intervention“ mit diesem Thema erneut auseinandersetzen. Er thematisiert Natur und konstruierte Landschaften wie Gärten. „Wir hoffen den Blick auf die Schrebergärten jenseits der Potsdamer Schlossgärten zu lenken“, sagte Malavassi.

Ausstellung und Film zu Louis Armstrong in der DDR

Im Herbst 2022 geht es dann um die Künstlerin Ruth Wolf-Rehfeldt, die kommendes Jahr ihren 90. Geburtstag feiert. Aus diesem Anlass widmet das Museum Minsk ihr eine Retrospektive. „Sie hat in der ehemaligen DDR Schreibmaschinenkunst gemacht und hatte ein riesiges internationales Netzwerk. Mit ihrem Ehemann Robert Rehfeldt war sie Mitbegründerin der Mail-Art. „Das war ein Tausch von Werken über die Post“, erklärte Paola Malavassi. Hinzu kommen erst kürzlich bekannt gewordene Gemälde von Wolf-Rehfeldt.

Im Frühjahr 2023 bietet ein historisches Ereignis den Anlass für eine Ausstellunng – die DDR-Tour des Jazz-Musiker Louis Armstrong im Jahr 1965 auf Einladung des sozialistischen Staates. „Das war eine ambivalente Handlung des Staates, weil Jazz hier despektierlich behandelt wurde“, so Malavassi. Tatsächlich galt Jazz wegen seiner amerikanischen Herkunft als Tabu und wurde von Staatschef Ulbricht gar als „Affenmusik“ bezeichnet. Im Minsk wird die Armstrong-Tour durch den Osten historisch und künstlerisch thematisiert. Auch ein eigens produzierter Film über die Tour wird aus diesem Anlass entstehen.

Von Peter Degener