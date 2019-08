Innenstadt

Kritik an der Kooperationsvereinbarung des neuen rot-grün-roten Potsdamer Rathausbündnisses äußert der Förderverein des Potsdam-Museums: „So sehr wir es begrüßen, dass die freie Kulturszene der Stadt gestärkt werden soll: Wir können nicht nachvollziehen, dass das im Potsdam Museum aufbewahrte kulturelle und historische Erbe der Stadt keinerlei Erwähnung findet und offenbar in der Arbeit der SPD, der Linken und der Bündnisgrünen in den kommenden Jahren keine besondere Rolle spielen wird“, sagte der Vorsitzende des Fördervereins Markus Wicke in einer ersten Stellungnahme.

Mit dem „dringend notwendigen Neubau eines Depots für das Potsdam-Museum und weiterer städtischer Einrichtungen“ sowie der „erforderlichen Erweiterung des Museums um eine ständige Ausstellung für Potsdamer Künstler“ stünden „wichtige kulturelle Entwicklungsaufgaben an, die von den Stadtverordneten gelöst werden müssen“, so der Vereinsvorsitzende: „Unsere mehr als 250 Mitglieder würden die Stadt dabei gern unterstützen. Dafür erwarten wir aber auch, dass die Stadtverordneten ihrem eigenen Museum die nötige Beachtung und Anerkennung schenken und entsprechende Prioritäten setzen.“

SPD, Grüne und Linke hatten in der vergangenen Woche eine Kooperationsvereinbarung für die laufende Wahlperiode vorgestellt, mit der die politischen Richtlinien für die nächsten Jahre fixiert werden.

