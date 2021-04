Potsdam

Der Musikaufruf des Potsdamer Kreativquartiers scheint erfolgreich zu sein. Rund 250 Songs regionaler Bands und Musikprojekte seien bisher eingesendet worden, wie der Immobilienentwickler Glockenweiß am Mittwoch mitteilt. Der sogenannte „KQ Musik Player“ ist ab sofort auf der Website kreativquartier.art freigeschaltet.

Zu hören sind Newcomer und bekannte Musiker:innen

Zu finden sind dort Newcomerinnen und Newcomer, aber auch bekannte Namen der regionalen Musikszene wie beispielsweise John Apart, Eric Fish & Friends, Die Zöllner, Zweiraumwohnung oder der Potsdamer Hannes Kreuziger. „Wir sind wirklich baff, wie viel Musik uns seit dem Aufruf vor rund einem Monat zugeschickt wird, und wir sind begeistert wegen der Vielfalt“, sagt Christopher Weiß, einer der Geschäftsführer des Immobilienentwicklers Glockenweiß, der das Kreativquartier in Potsdam verantwortet und selbst ambitionierter Hobbymusiker ist.

Gestartet sei alles mit der ersten Einsendung der Potsdamer Band John Apart und ihrem Song „Unsichtbar“. „Mit dem Kreativ Quartier bekommt die Kunst- und Kulturszene in Potsdam endlich den schon so lange geforderten und benötigten Platz, nachdem sie in den vergangenen Jahren aus vielen Räumen verdrängt wurde“, wird Max Sterr von John Apart in der Mitteilung zitiert. „Kunst und Kultur gehören in Potsdams Mitte, und daher freuen wir uns besonders, dass wir schon jetzt mit unserer Musik ein Teil des Projektes sein dürfen.“

Musiker:innen können weiterhin Songs ans Kreativquartier schicken

Wie berichtet, rief Glockenweiß Ende Februar regionale Bands, Musikerinnen und Musiker dazu auf, Musikstücke für die Website des Kreativquartiers einzusenden, den nun daraus entstandenen Player bezeichnen die Verantwortlichen selbst als ein „regionales Spotify“. Er sei „ein digitaler Ort, an dem man sich inspirieren und musikalisch verzaubern lassen kann von Bands, die man nicht schon überall im Radio hört“.

Musikerinnen und Musiker können auch weiterhin ihre Songs per E-Mail an info@kreativquartier.art schicken. Als Betreff sollte „Kreativquartier-Musikplayer“ angegeben sein. Die Songs werden auf der Website nach dem Zufallsprinzip abgespielt, auch ganze DJ-Sets sind abrufbar.

Das Kreativquartier als offener Ort für Künstler:innen

Das neue Quartier für die Kultur- und Kreativwirtschaft in Potsdam entsteht auf dem Areal der Alten Feuerwache. „In dieser neuen Begegnungszone wird sich auf 25.000 Quadratmetern nahezu unerschöpfliches Potenzial bündeln, mitten in Potsdam“, heißt es vonseiten des Investors. Das Kreativquartier sei als offener, toleranter und inklusiver Ort geplant, an dem sich Potsdams bestehende Künstlerszene sichtbar machen und mitteilen könne.

Von MAZonline