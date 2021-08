Potsdam

Für die Potsdamerin Isa Jansen ist diese Augustwoche etwas ganz Besonderes. Am Freitag erscheint die erste EP der Singer-Songwriterin. „Federkleid“ heißt sie und wird schon am Donnerstagnachmittag einem erlesenen Zuhörerkreis in der Garage du Pont vorgestellt.

Die 32-Jährige gebürtige Greifswalderin hat klassische Gitarre und Klavier spielen gelernt, eine Gesangsausbildung absolviert und in ihrer Heimatstadt Musikwissenschaft und Wirtschaft studiert.

Isa Jansen. Quelle: Dennis Krischker

Danach hat sie als Konzertveranstalterin zum Beispiel für die Havelländischen Musikfestspiele gearbeitet und 2019 in Potsdam eine mobile Musikschule gegründet.

Doch bereits mit 14 Jahren hatte sie ihren ersten eigenen Liedtext geschrieben, später erste Musiken für die Schülerband in der sie musiziert hat.

Nicht nur organisieren – selbst spielen

„Das Bedürfnis, Konzerte nicht nur zu organisieren, sondern sie selbst zu spielen, wuchs immer mehr“, erzählt die junge Frau. Zudem sei sie durchaus auch stolz auf ihre Texte. Im März 2020 wollte sie loslegen mit kleinen Konzerten, testen, wie ihre Musik ankommt bei den Zuhörern.

Der Lockdown machte einen kräftigen Strich durch dieses Vorhaben. „Ich habe mich dadurch aber nicht entmutigen lassen“, berichtet die große schlanke Frau. In dem kurzen Zeitfenster im Sommer 2020, als Konzerte möglich waren, ist sie mit befreundeten Potsdamer Musikern aufgetreten. Als das ab November dann wieder vorbei war, habe sie sich kurzerhand umentschieden: „Dann gehst Du jetzt eben ins Studio und produzierst Deine Musik.“

Isa Jansen hat alles gern selbst in der Hand

Die Produktion hat sie komplett allein gemacht in einem Studio in Rostock. Sie möchte selbst entscheiden, sich nicht von anderen reinreden lassen, begründet sie das. „Ich habe immer gern alles selbst in der Hand. Das ist mir wichtig“, ergänzt sie.

Als Musiker hat sie sich Leute ausgesucht, die sie kennt und wegen ihrer Professionalität sehr schätzt. Sie sollten zudem zu ihrer Art, Musik zu machen, passen und für eine gewissen Bandbreite sorgen. Schlagzeuger Johannes Hamm zum Beispiel war damals in ihrer Schülerband und hat inzwischen in Mannheim und New York studiert. Er bringt gemeinsam mit der Saxophonistin Olga Amelchenko und dem Bassisten Johannes Engelhardt das Jazzige in die Platte. Blues- und R’n’B-Gitarrist Lars Kutschke, bekannt durch die Band Keimzeit, sorgt für das richtige Gefühl.

Stil der Potsdamerin: Blues, Groove und handgemacht

Isa Jansen bezeichnet ihre Musik als Indierock, groovig, etwas bluesig und vor allem handgemacht – in Singer-Songwriter-Tradition. Die Texte seien ihre Kernkompetenz. Dass sie deutsch schreibt und singt, sei dabei für sie immer klar gewesen. Verständlich, dass sie Vorbilder deshalb dort sieht, wo man wunderbare Texte findet, wie bei Keimzeit, Max Prosa oder den Schweizern Faber und Steiner & Madlaina.

Ihre Texte sind kleine Geschichten, über die Dinge, die sie umgeben und zum Nachdenken anregen. Da geht es im Titelsong um den Bühnendarsteller, der sich leer fühlt und nach Wärme sehnt. Im Lied über den Kettenhund um das Dilemma, sich bei den unglaublich vielen Möglichkeiten für die eine, richtige zu entscheiden.

Zuversicht von der Ostsee

Musikalisch sei sie noch offen. Der Titelsong „Federkleid“ ist leicht rockig. „Junger Kettenhund“ eher bluesig. „Der Tanz“ verträumt. Schon heute spricht sie davon, dass die Produktion auf jeden Fall anders, erwachsener werden wird.

Doch jetzt hoffen Ina Jansen und ihre Musiker zuerst einmal auf einen guten Start der EP „Federkleid“. Zuversicht haben sie sich gemeinsam in den letzten Wochen unter anderem bei kleinen Konzerten an der Ostsee geholt. Schöne Abende seien das gewesen. Einen ebensolchen wünscht sich die sympathische Sängerin für das Release-Konzert, zudem sie Freunde, Veranstalter und Medienvertreter nach Potsdam eingeladen hat.

Von Elvira Minack