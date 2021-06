Am Stern

Wenn Carsten Diekmann und Jana Bollinger die Beethovenstraße hinabschauen, sehen sie ihnen ein homogenes Bild. Die Häuser zeigen ihre Giebel zur Straße, haben die gleiche Höhe und Form und unterscheiden sich dann erst im Detail. „Dieses Gesamtbild für unser Viertel muss erhalten werden“, sagt Diekmann. Die beiden leben im sogenannten Musikerviertel zwischen Bahnhof Medienstadt und der Steinstraße. Vor einigen Wochen hatten er sie in der MAZ davon gelesen, dass in ihrer Nachbarschaft eines der alten Häuser aus den Dreißiger Jahren abgerissen wurde.

Das Wachstum Potsdams gefährdet auch das Musikerviertel

Das beschauliche Musikerviertel gerät in Bewegung, könnte sein einheitliches Gestaltungsbild, sein Gesicht verlieren. In manche Baulücke sind in den vergangenen Jahren schon größere und moderne Häuser gesetzt worden, erstmals wurde nun abgerissen. Wie der Neubau aussehen wird, weiß keiner. Diekmann und Bollinger wurde von den neuen Eigentümern die Akteneinsicht verweigert.„Es kommt jetzt auf die Leute an, stand in dem Artikel. Und das haben wir wörtlich genommen“, sagt Diekmann.

Abriss eines Hauses in der Beethovenstraße im Januar 2021. Quelle: Johanna Apel

Sie schrieben alle Nachbarn an, um die durch den Abriss angestoßene Diskussion aufzunehmen. Sie warnten in dem Schreiben die Menschen in den umliegenden Straßen: „Sehr viele Menschen wollen in Potsdam wohnen. Durch diesen Siedlungsdruck entwickelt sich bisweilen jedoch eine Baupraxis, die auf Besonderheiten bestehender Bebauung keine Rücksicht nimmt. Dies kann auch das Musikerviertel betreffen.“

Lesen Sie auch Potsdam: Das Musikerviertel droht sein Gesicht zu verlieren

Jana Bollinger und Carsten Diekmann sind Juristen, arbeiten in der Landesverwaltung und haben sich die rechtlichen Möglichkeiten angeschaut. Sie wünschen sich von der Stadt eine Erhaltungssatzung für den Kernbereich des Musikerviertels, der noch sein altes Gepräge hat. „Eine moderne Ausstattung ist damit vereinbar, aber sie geht nicht zu weit“, sagt Diekmann. Er und seine Frau haben selbst 2019 das Innere ihres Hauses modernisiert – und zwar unter dem Blickwinkel, die äußere Gestalt zu erhalten. Mehr als 100 Anwohner unterschrieben die Forderung der beiden nach einer Erhaltungssatzung bereits. Bei der Stadt sieht man dafür wie berichtet keinen Bedarf.

Wertvolle Grünflächen im Viertel, die erhalten werden sollen

Jana Bollinger wohnt mit Unterbrechungen seit ihrer Geburt 1971 in dem Haus. „Inzwischen werden viele Häuser in der Familie weitergegeben, viele Kinder und Enkel leben hier“, erzählt sie. Sie selbst hat das Haus in der Beethovenstraße von ihren Eltern geerbt. Was sie mit ihrem Mann neben der Architektur bewahren will, ist die geringe Dichte der Bebauung. „Wenn man hinter so ein Haus geht, erkennt man sofort das viele Grünland. Das ist eine wertvolle Grünfläche zwischen Filmpark und Stern. Unser Viertel liegt zwar inzwischen inmitten der Stadt, aber hier wird die Urbanität unterbrochen. Das ist etwas Wertvolles“, sagt Jana Bollinger. „Und wir befürchten, dass Investoren vielleicht gleich zwei Grundstücke kaufen und hier einen ganzen Gebäuderiegel errichten.“

Das Haus von Jana Bollinger und Carsten Diekmann im Musikerviertel. Quelle: Peter Degener

Ihr Aufruf bewirkte immerhin, dass die Nachbarschaft über ihr Viertel ins Gespräch gekommen ist. „Es ist als hätten die Leute haben ein wenig darauf gewartet“, sagt Diekmann. Rund zehn Familien sind besonders engagiert im Austausch miteinander. „Auf den Dachböden lagern viele Unterlagen zur Geschichte der Häuser, vom Erstbezug der Oma etwa. Das tragen wir jetzt zusammen“, sagt Diekmann. Denn viel ist über die Eisenbahnersiedlung bislang gar nicht bekannt. Das soll sich ändern. „Wir wollen Selbstbewusstsein generieren und ein Bewusstsein für das Umfeld schaffen“.

Stadtverordneter Heuer will Eigentümer für Gestaltung sensibilisieren

Sie haben sich auch an Stadtverordnete verschiedener Fraktionen gewandt. Pete Heuer (SPD), Mitglied im Bauausschuss, war mittlerweile auch vor Ort. Sein Eindruck: „Das Musikerviertel hat ein sehr einheitliches Erscheinungsbild mit spannender Architektur, aber schlechter Bausubstanz, die nun in die Jahre gekommen ist. Dadurch besteht tatsächlich die Gefahr, dass der Charakter verloren geht“, sagt Heuer. Er sei nun im Gespräch mit der Bauverwaltung, ob hier tatsächlich eine Satzung benötigt wird, oder vielmehr eine Sensibilisierung der Menschen im Musikerviertel ausreiche. „95 Prozent der Anwohner sind auch Eigentümer und die kann man beraten, wie sie Probleme mit der schlechten Substanz lösen können.“

Als Hauptprobleme nennt er die verwinkelte Schnitte, die schmalen Stiegen ins Obergeschoss, mangelnde Wärmedämmung und veraltete Heizanlagen. Weil es bereits gute Lösungen und schöne Beispiele zum Umgang damit im Viertel gibt, könne man Mustertypen entwickeln. Fest stehe für Heuer aber: „Die Bewohner müssen an ihren Häusern etwas machen dürfen.“ Es dürfe nur nicht beliebig sein.

Von Peter Degener