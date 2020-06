Musikfestspiele: Dota kommt für Minikonzert in den Nikolaisaal

Potsdam

Für die wegen der Corona-Pandemie in diesem Jahr ausgefallenen Musikfestspiele Potsdam Sanssouci soll es zumindest einen bescheidenen Ersatz geben. Wie die Festivalleitung am Dienstag gegenüber der MAZ ankündigte, werden in der kommenden Woche im Potsdam zwei kleinere Konzerte unter strengen Sicherheitsvorkehrungen stattfinden.

Für Freitag den 12. Juni ist ein Auftritt der Liedermacherin Dota Kehr in Foyer des Nikolaisaals geplant. Zugelassen für das Konzert sind maximal 75 Teilnehmer. Einen Tag später, am 13. Juni, veranstalten die Musikfestspiele ein Wandelkonzert an verschiedenen Orten. Dafür werden maximal 30 Zuhörer zugelassen.

Die Veranstaltungen in der Form von „Musikfestspielen light“ sind als Trostangebot für das ausgefallene Festival gedacht, das nun im kommenden Jahr unter demselben Titel „Flower Power“ stattfinden soll. Die Trost-Konzerte firmieren unter dem Hashtag „#Echt jetzt!“ und sollen daran erinnern, dass noch vor wenigen Wochen kaum jemand daran geglaubt hätte, dass es so schnell wieder öffentliche Veranstaltungen geben würde.

„Echt jetzt?“ hätte da jeder ungläubig gesagt. Doch nun soll es in Potsdam langsam wieder losgehen. Mit dem Hashtag „Echt jetzt“ wird auch künftig auf Auftritte in Potsdamer Einrichtungen wie dem Waschhaus oder dem T-Werk hingewiesen werden.

Für die Konzerte der Musikfestspiele wird es keine Möglichkeit gegen, Karten online vorzubestellen. Das ganze soll in einem familiären Rahmen stattfinden, sagte Musikfestspiele-Geschäftsführerin Heike Bohmann.

Von Mathias Richter