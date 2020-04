Musikfestspiele Sanssouci werden aufs kommende Jahr verschoben

Potsdam

Die für Juni geplanten Musikfestspiele Potsdam Sanssouci werden auf das kommende Jahr verschoben. Das teilten die Veranstalter am Donnerstag mit. „Der Traum von ungezwungener Freiheit und Gemeinschaft, er passt dieser Tage nicht zum gebotenen Sicherheitsabstand“, heißt es in einer am Abend verbreiteten Erklärung. Die aufgrund der Corona-Krise getroffenen Anordnungen der Politik, die internationalen Reisebeschränkungen, dazu die Folgen der Entwicklungen für öffentliche Veranstaltungen ließen die Vorbereitung und Durchführung der Musikfestspiele im Juni 2020 nicht zu.

Die diesjährigen Musikfestspiele sollten unter dem Motto „Flower Power“ vom 12. bis 28. Juni stattfinden. „Wir bedauern sehr, dass wir heute die Verschiebung der Musikfestspiele auf das kommende Jahr bekannt geben müssen. Zugleich unterstützen wir die zum Schutz der Bevölkerung und insbesondere der Risikogruppen getroffenen Maßnahmen zur Eindämmung des Virus“, so Geschäftsführerin Heike Bohrmann und Intendantin Dorothee Oberlinger in der Erklärung. Bereits erworbene Tickets behalten ihre Gültigkeit, sicherten die Veranstalter zu.

Von Mathias Richter