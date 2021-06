Potsdam

Seit mehr als einem Jahr gilt in allen Fahrzeugen des ÖPNV die Maskenpflicht – und seit einigen Monaten insbesondere die Pflicht zum Tragen einer medizinischen Maske. Doch die Inzidenzen sind mittlerweile wieder im niedrigen einstelligen Bereich angekommen, und in ganz Brandenburg gelten deutlich enspanntere Corona-Regeln als noch im Winter.

Zum Beispiel muss laut der aktuellen Corona-Umgangsverordnung, die die Eindämmungsverordnung ablöste, unter freiem Himmel keine Maske mehr getragen werden. Doch gilt das auch für Haltestellen?

An Haltestellen unter freiem Himmel besteht keine Maskenpflicht

Die MAZ fragte bei den Stadtwerken Potsdam nach, die hingegen Rücksprache mit dem Land Brandenburg hielt. Das Ergebnis:

Die Maskenpflicht gilt in überdachten Wartebereichen an Haltestellen sowie in Kundenzentren. An Haltestellen unter freiem Himmel besteht keine Maskenpflicht.

Konkret bedeutet das: In Bahnhöfen, auf überdachten Bahnsteigen und auch in kleinen Haltestellenhäuschen gilt weiterhin die Pflicht zum Tragen einer medizinischen Maske. Neben dem Haltestellenhäuschen und auf nicht überdachten Bahnsteigen kann die Maske abgenommen werden.

Von MAZonline