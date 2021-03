Mutanten, Schnelltests, steigende Zahlen: Die aktuelle Coronalage in Potsdam

Potsdam

Die Corona-Lage bleibt in Potsdam angespannt, die Zahlen steigen weiterhin. Am Montag meldete die Stadt 36 Neuinfektionen mit dem Coronavirus. Die Sieben-Tage-Inzidenz ist weiter gestiegen und liegt mit Stand Wochenbeginn bei 116,5. Ein Überblick über Zahlen und Fakten.

„Potsdam ganz nah“ erleben – zweimal wöchentlich Alle News für die Landeshauptstadt schon morgens in Ihrem E-Mail-Postfach – jeden Dienstag und Freitag. Jetzt anmelden! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Wie hoch sind die Infektionszahlen aktuell in den Potsdamer Schulen und Kitas?

Wie die Stadt auf Nachfrage mitteilte, liegen in Kitas und Schulen aktuell bei 37 Kindern und Jugendlichen sowie 8 Mitarbeitenden positive Corona-Testergebnisse vor. Insgesamt 430 Kinder und Jugendliche sowie 79 Mitarbeitenden seien als Kontaktpersonen ersten Grades in Quarantäne.

Wie viele Potsdamer befinden sich insgesamt in Quarantäne?

Laut Stadt sind derzeit 957 Potsdamerinnen und Potsdamer als Kontaktpersonen ersten Grades eingestuft. Somit sind 53 Prozent der Kontaktpersonen aus dem Umfeld Kita und Schule.

Wie viele Mutationsfälle sind in Potsdam schon gemeldet worden?

Nach aktuellem Stand sind in Potsdam insgesamt 230 Mutations-Fälle gemeldet worden, wie die Stadt mitteilt. Wie viele Fälle davon in Schulen und Kitas nachgewiesen wurden, konnte die Stadt am Montag noch nicht sagen.

Wie viele Corona-Patienten werden derzeit in den beiden Potsdamer Kliniken behandelt?

Laut angaben der Stadt werden mit stand Montag, 9 Uhr insgesamt 22 Personen, davon 15 auf Intensivstationen, wegen Covid-19 in Potsdamer Kliniken behandelt.

Wie viele positive Schnelltests sind in der Stadt bisher gezählt worden?

Wie das Rathaus auf Nachfrage mitteilte, fiel seit Anfang März bei 51 Personen der Corona-Schnelltest in Apotheken und Testzentren positiv aus. Bei zehn Personen liege aktuell noch kein PCR-Ergebnis vor. Von den 41 Tests mit einem vorliegenden PCR-Testergebnis seien 32 auch im PCR-Test positiv gewesen. Das heißt, dass bei 78 Prozent der Personen tatsächlich eine Virusinfektion vorliegt. Laut Stadt waren die Personen asymptomatisch, die Infektion wurde aufgrund der Teststrategie entdeckt, die Betroffenen mussten in Quarantäne. Bei neun hat sich das Ergebnis des Schnelltestes nicht bestätigt.

Was passiert, wenn die Sieben-Tage-Inzidenz auch am Dienstag über hundert liegt?

Die Stadt hält weiter daran fest „die Notbremse zu ziehen, wie sie bisher vereinbart wurde“. Das bedeutet, sollte die Inzidenz drei Tage hintereinander über 100 liegen, müssen ab dem zweiten Tag danach alle Geschäfte und Einrichtungen, die Anfang März wieder geöffnet haben, schließen. Liegt die Inzidenz also am Dienstag, 20. März über 100, muss am Donnerstag alles wieder schließen – es sei denn, die geplante neue Eindämmungsverordnung des Landes Brandenburg sieht etwas anderes vor.

Wenn der Einzelhandel schließen muss, darf er weiter das Konzept „Click + Meet“, also „Bestellen + Abholen“ anbieten?

Nach Aussagen der Stadt würden nach derzeitigem Stand die Regelungen vom 7. März gelten. Das bedeutet, dass die Läden zwar für den Publikumsverkehr zu schließen sind, Bestellen und an der Tür abholen aber möglich wäre. Allerdings weist die Stadt darauf hin, dass das Land Brandenburg derzeit eine neue Eindämmungsverordnung erarbeitet, deren Inhalt dem Potsdamer Rathaus am Montagnachmittag noch nicht bekannt ist.

Von Sarah Kugler