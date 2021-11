Potsdam

Pompeijanisch-Rot, Faber Castell Nr. 191: Für diesen Farbton entscheidet sich Klaus St. (67) bei seiner Vernehmung durch die Polizei im Herbst 2017. Die Mordkommission hat den Fußbodenleger als Zeugen vorgeladen – er ist so aufgeregt, dass er Angst hat, er könnte die Dienststelle nicht finden. Die Beamten holen ihren Kronzeugen deshalb im Garten ab. Der Satz, mit dem Klaus St. seine Aussage beginnt, ist der ermittelnden Beamtin bis heute im Kopf geblieben: „Ich will es loswerden.“ Dann berichtet er davon, dass seine Ex-Frau vor vielen Jahren zu Hause in der Badewanne ein Kind geboren und getötet habe, dass er dazugekommen sei und den Leichnam in den Müll entsorgte.

Kronzeuge fertigte Zeichnung von Baby-Leiche

Klaus St. hat den Beamten damals mit unbeholfenen Strichen das Baby, das er gesehen haben will, auf ein Blatt Papier gezeichnet. Er sagt, er habe nur ganz kurz hingeschaut. Das Baby sei ganz sauber gewesen und trocken, wie abgewischt. Aber er habe dennoch Blut gesehen. 24 Buntstifte liegen vor Klaus St. – er greift zum dunkelsten Rot und malt das Strichmännchen an den Stellen aus, an denen das Baby Wunden – Einstiche – gehabt haben soll. Annika D. hält den Faber Castell Nr. 191 in die Höhe. Die Beamtin, die Klaus St. vor vier Jahren befragt hat, hat den Stift extra mit in den Zeugenstand gebracht.

Der fünfte Verhandlungstag im Totschlags-Prozess gegen die Potsdamerin Marina S. (61) läuft anders als geplant. Annika D. und ihre Kollegen sind darauf eingestellt, dass die Mitschnitte einer Telefonüberwachung angehört werden. Doch der Strafverteidiger der Angeklagten vereitelt diesen Plan aufs Erste.

Verteidiger legt Widerspruch gegen Verwertung der Protokolle ein

Rechtsanwalt Falko Drescher legt direkt zu Beginn des Verhandlungstages Widerspruch dagegen ein, dass die von den Ermittlern mitgeschnittenen Telefonate in die Beweiserhebung eingebracht werden. Die Strafkammer wird darüber am nächsten Verhandlungstag eine Entscheidung verkünden.

Das Amtsgericht Potsdam hatte im Zuge der Ermittlungen die Überwachung mehrerer Festnetz- und Mobilanschlüsse der Angeklagten angeordnet. Laut Anwalt Drescher seien allerdings auch Telefonate betroffen, an denen seine Mandantin „in keiner Weise beteiligt war“. Dabei handle es sich beispielsweise um Gespräche, die ihr neuer Partner mit ihrer Tochter, mit einer Versicherung und mit Polizisten geführt habe – diese hätten gar nicht abgehört werden dürfen: Zumindest seien die Aufzeichnungen unverwertbar und zu löschen. Ein weiterer Aspekt: Der neue Ehemann der Angeklagten hat im Prozess vor dem Gericht sein Zeugnisverweigerungsrecht geltend gemacht. Die Aufzeichnungen dürften auch deshalb nicht verwertet werden – es handle sich um telefonische Vernehmungen, ohne dass er hierbei belehrt worden wäre.

Gespräche zwischen Lebenspartnern sollen privat bleiben

Der Verteidiger geht zudem davon aus, dass die Gespräche, die die Angeklagte mit dem damaligen Lebenspartner und jetzigen Ehemann führte, generell einem Erhebungsverbot unterliegen. Der Lebenspartner sei die engste und einzige echte Bezugsperson. Deshalb würden die Unterredungen zum elementaren „Kernbereich der privaten Lebensgestaltung“ gehören und dieser sei in besonderem Maße grundgesetzlich geschützt.

„Es ist auch unbestritten, dass Eingriffe in die Kommunikation eines Strafverteidigers mit seinem beschuldigten Mandanten grundsätzlich unzulässig sind – selbst wenn es um schwerste Straftaten geht“, so Drescher. „Das Vertrauensverhältnis wird nicht nur zur Wahrung der Persönlichkeitsrechte und Menschenwürde geschützt“, argumentiert der Anwalt, „sondern auch deshalb, weil ein Strafverfahren nicht fair wäre, wenn der Staat, der gegen einen Menschen ermittelt, zugleich in dessen Verteidigung eingreift.“ Wenn aber bereits das Vertrauensverhältnis einer beschuldigten Person mit einem Anwalt geschützt ist, müsse dies erst recht gelten, wenn innerhalb des viel intimeren Verhältnisses von Lebenspartnern strategische Fragen und Optionen der Verteidigung gegen strafrechtliche Vorwürfe besprochen werden. – Nach MAZ-Informationen verständigten sich die Angeklagte und ihr Partner in einem der erfassten Gespräche darüber, ob man sich mit einer Fehlgeburt verteidigen könnte.

Angeklagte informierte sich im Internet über Schwangerschaft

Kriminalistin Annika D. hat die drei Monate währende Überwachung – „tausende Telefonate, in denen es zu 99 Prozent um Alltägliches geht“ – gesichtet. Sie habe nur das, was verfahrensrelevant ist, auf CD gebrannt und verschriftet. Auch das Tablet der Angeklagten wurde ausgelesen. Bemerkenswert: Marina S. hat am Morgen des 25. Oktober 2017 nach „das Baby im fünften Monat“, „fünfter Monat der Schwangerschaft“ und „Babyentwicklung im fünften Monat“ gegoogelt. Am Tag zuvor war ihr Partner erstmals vernommen worden.

„Hätte ich es ausgetragen, hätte ich es in die Babyklappe gelegt“

Marina S. hat der Polizei gegenüber selbst einmal eine Fehlgeburt erwähnt. Annika D. und ein Kollege hatten sie am Arbeitsplatz aufgesucht und um eine Speichelprobe für einen DNA-Abgleich gebeten. Marina S. sagte laut Polizei zu den Vorwürfen: „Das war ja eine Frühgeburt. Hätte ich es ausgetragen, hätte ich es in die Babyklappe gelegt oder zur Adoption freigegeben.“ – Die Tat soll sich zwischen 1. April und 21. August 2000 ereignet haben. Babyklappen gibt es in Deutschland seit dem Jahr 2000. Das St.-Josefs-Krankenhaus eröffnete seine Babyklappe im Sommer 2003 – es ist bis heute die einzige im ganzen Land Brandenburg.

Von Nadine Fabian