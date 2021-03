Potsdam/Glindow

Eines der grausamsten Tötungsdelikte der vergangenen Jahre beschäftigt ab Montag das Landgericht Potsdam: Angeklagt ist ein 65-Jähriger, der im Mai vergangenen Jahres in Glindow seine Ehefrau (40) vor den Augen des gemeinsamen Sohnes im Gartenteich ertränkt haben soll. Die Staatsanwaltschaft Potsdam hatte zunächst Haftbefehl wegen Totschlags erlassen – die Anklage lautet inzwischen auf Mord. Der Beschuldigte befindet sich in Untersuchungshaft. Ihm droht eine lebenslange Haftstrafe.

Am Gartenteich ausgerutscht

Der Fall erschütterte die Region: Das Ehepaar lebte laut Staatsanwaltschaft bereits seit einiger Zeit getrennt. Die Frau war mit den Kindern in eine neue, etwa eine halbe Auto-Stunde entfernte Wohnung gezogen. Dort suchte sie der Angeklagte am frühen Abend des 11. April 2020 auf und soll sie mit einem Messer und einer Schreckschusspistole bedroht haben. Als die Frau aus der Wohnung ins Freie flüchtete, habe sie der Angeklagte verfolgt. Laut Staatsanwalt rutschte die Frau jedoch am Gartenteich aus – der Angeklagte soll daraufhin mehrfach auf sie eingestochen haben. Als sich die Frau kaum noch wehrte, habe er ihren Kopf unter Wasser gedrückt, um sie zu ertränken.

Sohn wollt der Mutter helfen

Auch den gemeinsamen Sohn soll der Angeklagte angegriffen haben: Laut Staatsanwaltschaft eilte der Teenager seiner Mutter zu Hilfe, der Angeklagte soll dem Jungen mit der Schreckschusspistole ins Gesicht gefeuert haben. Zudem soll er einen Nachbarn mit den Waffen bedroht und so davon abgehalten haben, dem Opfer zu helfen.

Der Angeklagte rammte mit seinem Wagen kurz nach der Tat ein Gebäude im Industriegebiet in Plötzin und kam schwer verletzt ins Krankenhaus. Quelle: dpa/Julian Stähle

Erst als der Angeklagte sicher war, dass die Frau nicht mehr lebt, soll er von ihr abgelassen und mit seinem Auto die Flucht ergriffen haben. Diese endete an einer Hauswand im Industriegelände im nahen Plötzin – die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass sich der Mann das Leben nehmen wollte. Er kam schwer verletzt ins Krankenhaus.

Kinder treten als Nebenkläger auf

Insgesamt 27 Zeugen sollen in dem Schwurgerichts-Prozess gehört werden. Drei Gutachter begleiten die Verhandlung – zwei Rechtsmediziner und ein Psychiater, dessen Aufgabe es ist, die Schuldfähigkeit des Angeklagten zu beurteilen. Die Kinder des Paares – der jugendliche Sohn und eine jüngere Tochter – treten im Prozess als Nebenkläger auf. Zehn Verhandlungstage sind angesetzt – mit einem Urteil ist Ende Mai zu rechnen.

Von Nadine Fabian