Kleinmachnow/Berlin

Der mutmaßliche Serienvergewaltiger, der im Zusammenhang mit acht sexuellen Übergriffen auf Frauen in Berlin, Kleinmachnow, Bernau und Potsdam im Juni und Juli in Untersuchungshaft ist, hüllt sich weiterhin in Schweigen, so Martin Steltner, Sprecher der Generalstaatsanwaltschaft Berlin. Es gebe auch keine neuen interessanten Erkenntnisse zu seiner Person. Zur Last gelegt würden ihm nach wie vor die gleichen Straftaten, es seien keine von der Liste genommen worden oder neue dazu gekommen.

Nun soll der Verdächtige im September von einem Sachverständigen psychologisch begutachtet werden. „Man wird sehen, was dabei herauskommt, wenn er nicht spricht“, so Steltner. In diesem Fall würde eine vorläufige Einschätzung aufgrund anderer Sachverhalte wie der Tathergänge erfolgen. „Das ist nicht unüblich.“

Acht sexuelle Übergriffe

Zwei der Taten, die dem verdächtigen 29-Jährigen vorgeworfen werden, waren versuchte Sexualstraftaten, drei werden als besonders schwer bewertet. In einem Fall, dem ersten am 12. Juni in Wannsee, handelte es sich um ein minderjähriges Opfer. Der zweite Übergriff ereignete sich in Bernau. Hier entstand auch ein Überwachungsvideo, aus dem Fahndungsfotos entnommen wurden. Es folgte eine weitere Vergewaltigung am 22. Juni in Wannsee, sowie ein gemeldeter Übergriff drei Tage später an einem Waldweg nahe des Teufelsberges, zu dem es bisher nur eine Zeugenaussage, nicht aber das Opfer gibt.

Wieder drei Tage später, am 28. Juni, ereignete sich zunächst in Wannsee ein versuchter Übergriff und etwas später eine brutale Vergewaltigung an einer 27 Jahre alten Joggerin nahe des Panzerdenkmals. Am 30. Juni kam es zu einer weiteren Tat in Kohlhasenbrück, bevor die Polizei schließlich am 14. Juli nach einer weiteren Vergewaltigung in einem Waldstück zwischen Dreilinden und Wannsee den mutmaßlichen Täter festnehmen konnte.

Das Fandungsfoto aus dem Bild einer Überwachungskamera in Berlin. Quelle: 02

Dieser war vor allem durch sein Verhalten vor und während der Taten aufgefallen, die nie nachts stattgefunden hatten: Zunächst hatte er die Frauen freundlich angesprochen, doch dann wurden sie gepackt, gewürgt und vom Weg gezerrt und unter Anwendung von massiver Gewalt vergewaltigt. Dadurch seien die Opfer so eingeschüchtert gewesen, dass sie sich nicht gewehrt oder um Hilfe gerufen hätten, so Norma Schürmann vom LKA Berlin. Nach den Taten zeigte er wiederum ein ganz anderes Gesicht und versuchte teilweise auch, sich mit seinen Opfern für den nächsten Tag zu verabreden. Das Kleinmachnower Opfer konnte angeblich sogar mit seinem Fahrrad nach Hause fahren.

Über den mutmaßlichen Täter selbst ist nicht viel bekannt. Er war zum Zeitpunkt der Taten 29 Jahre alt und war bereits nach kleineren Delikten bei der Polizei aktenkundig. Er soll aus Serbien stammen und in Berlin in einem Hostel gewohnt haben.

Von Konstanze Kobel-Höller