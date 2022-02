Mutter aus Potsdam nach zwei Jahren Corona: „Andere sind viel schlimmer dran als wir“

Potsdam-West

Konrad (10) ist gerade aus der Quarantäne raus, seine Mutter Alexandra Knuth aber gerade drin. Die 50-jährige Juristin aus einem Landesministerium nimmt es gelassen; nur, dass sie eigentlich in den Urlaub fliegen wollte ganz weit weg, und das nun nicht mehr geht – das ärgert sie. „Man braucht solche Höhepunkte. Das gibt Kraft, und nun fällt es wieder weg.“

Es ist nicht die erste Quarantäne, die die beiden mitmachen. Wegen Kontakts mit den Großeltern waren sie Ende 2020, Anfang 2021 schon mal auf sich allein gestellt. „Wir hatten gute Vorräte“, erzählt sie, „Tempolinsen, Nudeln und sowas. Und wir backen selber Brot.“ Zwei Wochen dauerte der völlig ungewohnte Ausstieg aus dem normalen Leben.

Konrad fehlt die Schule „ein bisschen“, sagt er; er jammert nicht. „Ich kann ausschlafen am Morgen und bin abends länger auf.“ Aufgaben bekommt er in der Quarantänezeit von der Schule; jemand bringt sie ihm vorbei. Dass er nicht raus durfte mit Freunden, war schwer auszuhalten. „Aber ich durfte jetzt jeden Tag 20 Minuten Minecraft spielen“, freut er sich. Vorher war das nur mittwochs und samstags drin. Dafür ist es nun auch an der Zeit, den Lego-Schrank mal aufzuräumen. Papa Dirk hat er in der Quarantänezeit nur am Wochenende vom Balkon aus unten auf der Straße gesehen; er winkte ihm zu – mehr ging damals nicht.

„Quarantäne ist keine Umstellung“

Alexandra Knuth ist seit Beginn der Pandemie fast nur im Home Office: „Für mich ist Quarantäne keine Umstellung.“ Wenn sie arbeitet, ist Konrad viel in seinem Zimmer, spielt, lernt, übt auf der Gitarre. Er weiß, dass Corona eine Krankheit ist und man sich derzeit besonders schnell anstecken kann, aber auch, dass es nicht schlimm ausgeht für ihn und seine Mutter. „Wir haben keinen in der Familie, den es schlimm erwischt hat,“, erzählt sie: „Wir hoffen, dass das so bleibt.“

Sie hofft aber auch, dass es nun endlich mal aufhört mit dem Maskentragen, den dauernd wechselnden Regeln, dem Wechsel zwischen Home Schooling und Präsenzunterricht, durch den sie Lernrückstände bei den Kindern befürchtet: „Jeder rechnet inzwischen damit, dass es ihn auch mal trifft“, sagt sie: „Die Leute haben die Nase voll von Corona. Sie wollen ihr normales Leben wieder.“

Spontan kaum noch was machbar

Sie selbst findet es schade, dass viele private Vorhaben vor allem spontan nicht mehr möglich sind. Aber sie freut sich auch über die Sportvereine, die Musikschule, den Chor, die es den Kindern trotz Pandemie ermöglichen, ihren Hobbys weiter nachzugehen. Am Home Office stört sie vor allem die fehlende Bewegung, das lange Sitzen. „Dafür habe ich aber Sport am Bildschirm schätzen gelernt; es gibt ja für jeden Bedarf etwas.“ Ihrem hochbetagten Vater geht es nach mehreren Operationen nicht gut. Sie hat ihn lange nicht gesehen, kann ihn nicht besuchen und fürchtet zuweilen das Schlimmste.

Positiver Effekt: Entschleunigung

„Was mir am Lockdown gefiel, waren der Umweltschutz-Effekt und die Entschleunigung. Ich finde es spannend, wie schnell sich das Leben und die Gesellschaft durch ein Virus ändern und anpassen. „Uns geht es bei all dem doch immer noch gut“, sagt sie: „Andere sind schlimmer dran.“ So unterstützt sie eine syrische Familie und eine Tschetschenin mit ihrer Tochter. „Für die sind Quarantänezeiten viel schwerer, wenn es um das Lernen der Kinder geht.“

An der Politik stört sie, „dass jede Einschätzung, Gegenmeinung, Fehlentscheidung, parteiliche und innerparteiliche Auseinandersetzung in den Medien ausgiebigst dargestellt wird. Das führt zu Frust und Unsicherheit in der Bevölkerung.“

Von Rainer Schüler