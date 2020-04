Unzählige kleine Lichtpunkte fliegen morgens und abends über den Himmel. Das Urania-Planetarium klärt auf: Es handelt sich dabei um ein Satelliten-Netzwerk für Internet aus dem All. Dahinter steckt der US-Milliardär Elon Musk.

Viele Potsdamer wunderten sich, was es mit dieser Lichtpunkten am Himmel auf sich hat. Das Urania-Planetarium hat nun erklärt, dass es sich dabei um ein Netzwerk aus Satelliten in niedriger Umlaufbahn handelt. Quelle: Urania-Planetarium Potsdam