Bornstedter Feld/Bornim

Nach der Absage des Landesbetriebes Forst zu Plänen für die Errichtung einer Discgolf-Anlage im Katharinenholz bringt die Stadt mit der Waldstadt und Neu Fahrland weitere Alternativen in die Diskussion.

Allerdings seien auch das Waldstück am künftigen Schulstandort Waldstadt Süd und die Forst zwischen dem Sportplatz An der Birnenplantage und der Straße Am Wiesenrand im Besitz des Landesbetriebes: „Zu diesen Flächen gab es bisher keine Gespräche mit dem Landesbetrieb Forst Brandenburg als Eigentümer“, die Realisierung der Pläne bedürfe aber „eines generellen Mitwirkungswillens des Landes als Eigentümer“.

Stadt ohne eigene geeignete Flächen

Eigene für eine Discgolf-Anlage geeignete Flächen habe die Stadt nicht: „Die Flächen im Eigentum der Landeshauptstadt wurden bereits hinlänglich in Bezug auf wettkampffähige Großspielfelder geprüft. Hier bestehen keine Möglichkeiten für einen wettkampffähigen Discgolf-Parcours“, heißt es in der Antwort auf eine kleine Anfrage der Stadtverordneten Sascha Krämer und Tina Lange (beide Linke) sowie Leon Troche und Uwe Adler (beide SPD).

Zudem bestehe die „grundsätzliche Möglichkeit der Neuanlage eines Discgolf-Parcours auf geeigneten Brachen“, schreibt die Stadt: „Hierzu müssten mitwirkungswillige Eigentümer gefunden werden.“

Diskussion zum Katharinenholz erledigt

Die Diskussion über das Katharinenholz ist aus Sicht der Verwaltung abgeschlossen: „Die maßgeblichen Stellungnahmen liegen vor. Der Prüfauftrag wurde mit negativem Prüfergebnis abgeschlossen.“

Ausgangspunkt der Suche nach einem neuen Standort war die Verkleinerung des Discgolf-Parcours im Buga-Volkspark. Die vor 15 Jahren angelegte Wettkampfstrecke ist in den vergangenen Jahren bereits auf 14 Stationen verkleinert worden und soll im Zusammenhang mit nebenan geplanten Fußballplätzen weiter schrumpfen.

Rathaus setzt weiter auf den Volkspark

Die Stadt versichert in der Antwort allerdings, der Sportbereich im Rathaus sei mit dem Entwicklungsträger Bornstedter Feld als Eigentümer „im Gespräch“, um die „Möglichkeiten zur Durchführung der Sportart weiterhin auf einem hohen Niveau zu erhalten und zu verbessern“. Discgolf ist eine Hybride aus Frisbee und Golf mit Kettenkörben als Einwurfstationen.

Von Volker Oelschläger