Berliner Vorstadt

Der junge Mann mit der schwarzen Hose ist gestresst. Warum genau – unklar, aber der andere auf dem Fahrrad hat seinen Unmut erregt. „Komm doch!“ ruft er ihm nach,„komm, wir klären das!“ Der andere fährt lachend davon, die Kumpels des Schwarzbehosten lassen ein paar Schmipfwörter auf Türkisch fallen, dann ziehen auch sie weiter in die Nacht.

Einige Meter hinter ihnen versucht eine Frau im Teenageralter, ihren Begleiter zu küssen. Auf den zweiten Blick wird klar: Sie will nicht knutschen, sie versucht nur, trotz Rausch stehen zu bleiben. Er stützt sie, schleppt sie fluchend durch die Straße – normaler Alltag an einem Samstagabend in der eigentlich so beschaulichen Berliner Vorstadt.

Stehen fällt nicht jedem oder jeder leicht. Quelle: Saskia Kirf

Wochenende für Wochenende wird der Neue Garten, besonders die große Liegewiese am Heiligen See, zum Party-Hotspot für Jugendliche. Montag für Montag folgen dann die gleichen Meldungen: Polizei räumt den Welterbe-Park, Müllberge stapeln sich. Von bis zu 400 Feiernden war zuletzt im Polizeibericht die Rede.

Kein Riesen-Rave, sondern einzelne Gruppen

Aber die Realität sieht anders aus. Ein 18-jähriger Potsdamer, der viel Zeit am See verbringt und schon mehrfach die abendlichen Polizeieinsätze zur Wiederherstellung der Ordnung erlebt hat, hat mit der MAZ gesprochen. „Das ist nicht eine große Party mit 400 Leuten“, sagt er. Zwar seien durchaus in den heißen Juni-Nächten so viele Menschen an der Badestelle. „Aber das sind ganz viele einzelne Gruppen, die auch total unterschiedlich sind“, sagt der Jugendliche.

Ein Besuch vor Ort bestätigt das. Nach dem Regenguss am frühen Samstagabend hat sich der Neue Garten ohnehin schon geleert, gegen 21.30 Uhr ziehen viele der Gruppen dann ab. Die letzte Tram in Richtung Innenstadt fährt bald, danach kommt nur noch einmal in der Stunde der Nachtbus. Eigentlich werden die Welterbe-Parks bei Einbruch der Dunkelheit verschlossen, doch der Zugang über die Hasengrabenbrücke sei eigentlich immer offen, berichtet der See-Besucher.

Badehose zurückgelassen

Am Heiligen See selbst ist die Stimmung in der blauen Stunde entspannt, Hunde jagen einander kläffend über die Wiese, Frisbeescheiben fliegen durch die Luft. Riesenparty? Fehlanzeige. Weit entfernt voneinander sitzen die Gruppen, manche hören Musik oder dösen, bei anderen kreisen die Flaschen. Auf einer Bank am Rande des Geschehens sitzen zwei Jungen in Fußballtrikots. „Das ist schon eine Sauerei“, findet der eine, „ich mein, da hinten hat einer anscheinend einfach seine ganzen Badesachen gelassen, das ist echt zu viel.“

Tatsächlich: Am nächsten Baum liegen nasse Badehosen und Handtücher zwischen Weinflaschen und Chipstüten. Der Mülleimer einige Meter weiter ist voll. „Aber trotzdem ist das nicht cool“, sagt der Junge im Griechenland-Trikot, „die Pfandflaschen holen sich ja noch irgendwelche Pfandsammler, aber der Rest bleibt liegen.“

Stundenlang würden die Gärtner der Stiftung Preußische Schlösser und Gärten an jedem Montag damit zubringen, die Hinterlassenschaften der Badegäste und Feiernden wegzuräumen, hat Stiftungssprecher Frank Kallensee der MAZ geschildert. Zwar werden die Mülleimer genutzt, sie sind praktisch allesamt übervoll. Aber auf den Wiesen bleibt dennoch sehr viel liegen: Sangria-Kartons und Pizzaschachteln, Pappträger für Bier-Six-Packs und die dazugehörigen Flaschen, ein kompletter Bierkasten, leere Vodka-Pullen der billigsten Marken.

Der 18 Jahre alte See-Gast mit reichlich Polizei-Erfahrung sagt dazu: „Ehrlich, wir nehmen unseren Müll auch nicht mit. Das ist blöd, na klar, aber wo sollen wir den denn hinschleppen?“ Der Nachhauseweg führt die meisten jungen Park-Besucher durch die Leonardo-da-Vinci-Straße zur Berliner Straße, Mülltonnen gibt es dort nicht.

Anwohner sind genervt

Die Anwohner am Hasengraben wiederum fühlen sich ebenso gestört wie die Stiftung. Eine Anwohnerin schilderte dieser Zeitung in der vergangenen Woche, dass sie geborstene Bierflaschen aus ihrem Garten sammeln müsse – die Potsdamerin wünscht sich endlich Ruhe am Abend.

Es ist letztlich ein altes Potsdamer Problem: Das Leben im Welterbe erfordert eine Balance zwischen den Freiheiten der Bürger und dem Respekt vor den einmaligen Kulturschätzen in den Parks. Viele Wiesen im Neuen Garten sind geschützt, auf einigen wachsen Pflanzen, die auf der Roten Liste der aussterbenden Arten stehen. Wo dagegen legale Liegewiesen sind, ist schlecht gekennzeichnet.

Räume für junge Menschen fehlen

Zugleich fehlt gerade für junge Menschen Raum in der Stadt. „Ohne Konsumdruck gibt es kaum Orte, an denen Jugendliche ihre Freizeit verbringen können“, hatte Katharina Tietz, die Geschäftsführerin des Vereins Chill Out kürzlich im Jugendhilfeausschuss erklärt. Der Ausschuss und die Stadtverordneten wollten die Schlösserstiftung dazu bringen, die Parks länger für Jugendliche zu öffnen – erfolglos.

Klar ist dabei, dass nicht nur die strenge Parkordnung das verbietet. Auch die Polizeimaßnahmen und die ansehnlichen Müllberge haben die Stiftung kaum gnädig gestimmt. „Die da feiern, delegieren ihr Problem an die Stiftung. Die Leute müssen ihren Müll wieder mitnehmen; das steht an den Parkeingängen lesbar für jeden“, so Frank Kallensee. Und im Neuen Garten gibt es inzwischen auch entsprechende Piktogramme.

Kein Polizeieinsatz am Samstag

Zu einem Polizeieinsatz kommt es an diesem Sonnabend nicht, die Wiese leert sich in der Nacht von ganz allein. Doch auch wenn die Beamten anrücken, ist der Erfolg oft nur von kurzer Dauer. „Wenn die weg sind, sind wir eben danach wieder da“, sagt der 18-jährige Potsdamer achselzuckend, „oder man geht woanders hin, die Schiffbauergasse ist ja nicht so weit weg.“ Auch dort, so berichten es Passanten der MAZ, sei an diesem Wochenende viel Unrat angefallen; Glasscherben auf den Rad- und Gehwegen und Müll in den Wiesen sorgten für reichlich schlechte Laune bei morgendlichen Spaziergängen durch den Kulturstandort.

Zur Entlastung des Welterbes könnten alternative Orte für junge Menschen beitragen. Das Club-Kollektiv „Spartacus“ hatte diese wie berichtet am Wochenende öffentlich auf einer Demonstration gefordert. Auch anderenorts wird immer wieder der Ruf laut, dass die Stadt beispielsweise die eigenen Parkflächen auf der Freundschaftsinsel und im Volkspark öffnen könnte. Einen ernstzunehmenden Vorstoß der Politik in diese Richtung gab es aber bislang nicht.

Von Saskia Kirf