Innenstadt

Potsdam zeigt sich solidarisch mit der Ukraine: Am Donnerstag um 18 Uhr haben sich hunderte Menschen auf dem Alten Markt zu einer Friedenskundgebung versammelt. Die Redner zeigten parteiübergreifende Einigkeit: Sie verurteilten die russischen Angriffe scharf und forderten eine sofortige Beendigung des Krieges in die Ukraine.

Am Donnerstag um 18 Uhr wehten ukrainische Flaggen neben Friedensfahnen vor der Nikolaikirche. Zu der Kundgebung unter dem Motto „Die Waffen nieder – Frieden in der Ukraine“ aufgerufen hatte die Brandenburger Linksfraktion, unterzeichnet hatten ihn zu Beginn neben der Stadtfraktion der Linken auch die Fraktionen der SPD, der Grünen und der Wählerinnengruppe Die Andere sowie der DGB Westbrandenburg und das Bündnis „Potsdam bekennt Farbe“. Auch Potsdams Oberbürgermeister Mike Schubert, der SVV-Vorsitzende Pete Heuer (beide SPD), die CDU und der Migrantenbeirat haben sich dem Aufruf angeschlossen.

Schubert: „Eine der größten Krisen seit 1945“

Schubert fand klare Worte für den russischen Angriff: „Mit dieser Aggression stürzt der russische Präsident Europa in eine der größten Krisen seit 1945. Dafür gibt es keine Rechtfertigung. Allen, die Verständnis dafür zeigen oder den Angriff relativieren sei gesagt: Derjenige, der den Verhandlungstisch verlässt, der das Gespräch beendet, der zu den Waffen greift, der beginnt den Krieg.“

Brandenburg habe aufgrund seiner geografischen Lage eine besondere Verantwortung. Schubert verwies auf die langen Autoschlangen, die sich derzeit an den ukrainisch-polnischen Grenzen bilden, weil Menschen aus der Ukraine fliehen. „Wir Bündnis-Städte stehen bereit, um die Menschen aufzunehmen, damit sie in Sicherheit leben können“, sicherte der Oberbürgermeister zu. Potsdam ist Teil des Städtebündnisses „Bündnis Städte Sicherer Häfen“.

Putin als Aggressor und Despot

„Krieg ist keine Lösung. Durch den Krieg verlieren Menschen alles, ihre Freunde, ihre Familie, ihr Leben“, sagte Fereshta Hussain, Vorsitzende des Potsdamer Migrantenbeirats. Sie hoffe, dass alle europäischen Länder, nicht nur Deutschland, ihre Grenzen offen lassen und Menschen, die fliehen müssen, aufnehmen.

Alle Redner verurteilten vor allem den russischen Präsidenten Wladimir Putin scharf. „Es sind nicht die Russinnen und Russen, die diesen Krieg wollen. Es ist Putin. Er ist der Aggressor, das muss man ganz klar benennen“, sagte Katharina Slanina, die Landesvorsitzende der Linken in Brandenburg. Jan Redmann (CDU) nannte Putin einen Despoten, „der auf das archaische Recht des Stärkeren setzt“. Er appellierte an die Bürger, Verständnis für etwaige Auswirkungen der Sanktionen gegen Russland zu zeigen: „Wir sollten uns nicht beklagen, wenn es an der einen oder anderen Stelle teurer wird. Denn wir wissen, dass wir es den Freundinnen und Freunden östlich von uns schuldig sind.“

Von Lena Köpsell