Der Mann, der am 11. Februar den Sitz der Land Brandenburg Lotto GmbH in der Steinstraße attackiert und gedroht hat, das Haus niederzubrennen, bleibt in Obhut einer psychiatrischen Fachklinik. Die 3. Große Strafkammer am Landgericht Potsdam hat die Unterbringung des mit einer paranoiden halluzinatorischen Schizophrenie diagnostizierten Christian T. (37) angeordnet. Er sei für sich und andere noch immer eine Gefahr und bedürfe einer langfristigen psychiatrischen Behandlung.

Steine und Benzinkanister

Christian T. hatte am 11. Februar dieses Jahres gegen 13 Uhr zwei Steine auf den Lotto-Sitz geworfen und so die äußeren Scheiben zweier doppelt verglaster Fenster zerstört. Daraufhin verschwand er vom Tatort, kehrte jedoch gegen 13.40 Uhr mit einem mit Benzin befüllten Kanister zurück und schleuderte diesen gegen das Haus. Zeugen, die ihn zum Teil verfolgt, fotografiert und gefilmt haben, berichteten, er habe „Euch muss man abfackeln!“ gerufen. Christian T. wollte vor Gericht klargestellt wissen, dass er das nicht gerufen, sondern die Lotto-Mitarbeiter aufgefordert habe, sie sollten „die Bude selbst abfackeln“.

Einblicke in T.s Leidensweg

Der Beschuldigte stammt aus dem Osten Brandenburgs, hat als Maler gearbeitet hat und ist Vater eines Sohnes im Grundschulalter. Im Sicherungsverfahren versuchte er zu erklären, weshalb er sich an jenem Februartag nach Potsdam und zum Lotto-Sitz aufgemacht hatte – und dort schließlich ausrastete. Seine Aussage offenbarte, wie groß und leidvoll seine psychische Beeinträchtigung ist: Christian T. erklärte dem Gericht, dass er sich schon seit Jahren von Lotto-Mitarbeitern verfolgt und bedrängt fühle. Lotto Brandenburg lasse Menschen verschwinden – sogar umbringen – und gegen andere austauschen. Die eingesetzten Doppelgänger seien „Honecker-Waisen“: Kinder, die in der DDR ihren leiblichen Eltern weggenommen wurden und daran zu erkennen seien, dass sie nur noch Schneidezähne haben. Opfer des Menschentauschs seien unter anderem seine Mutter und seine Lebensgefährtin geworden, berichtete Christian T. – ihn selbst hätten die Waisen immer wieder aufgefordert, Suizid zu begehen.

Ruhe hinter den Mauern

Seit seiner Festnahme ist Christian T. in der psychiatrischen Fachklinik in Brandenburg an der Havel untergebracht. Dort, hinter den hohen Anstaltsmauern, habe er nun seine Ruhe, sagte er dem Gericht.

