Reaktion nach Halle: „Man kann die Gefahr nicht mehr leugnen“

Potsdam

Peter Schüler leitet und betreut den Aufbau der Fachstelle für Antisemitismus am Moses-Mendelssohn-Zentrum für europäisch-jüdische Studien (MMZ) in Potsdam. Von dem Anschlag auf eine Synagoge in Halle, bei dem am Mittwoch zwei Menschen starben und weitere verletzt wurden, zeigt er sich entsetzt.

Herr Schüler, Sie haben noch am Mittwoch nach der fürchterlichen Tat in Halle die Jüdische Gemeinde in Potsdam besucht. Wie haben Sie die Reaktionen dort wahrgenommen?

Peter Schüler: Ich habe eine entschlossene Gemeinde erlebt. Die Menschen haben natürlich ihr Mitgefühl für die Opfer, ihr Entsetzen und ihre große Empörung über die grausame Tat in Halle zum Ausdruck gebracht. Aber sie haben auch gesagt: Davon lassen wir uns nicht beeinflussen. Wir machen jetzt nicht alles anders als bisher.

Lesen Sie auch:

Nach Attentat in Halle: Gedenkveranstaltung in Potsdam

Haben Sie eine solche Tat in Deutschland, in Potsdam für möglich gehalten?

Es war natürlich ein ziemlicher Schock, als ich am Nachmittag davon hörte. Aber auch wenn man in finsteren Momenten darüber nachgedacht hat, dass es keine Garantie gibt: Ich hatte immer die Hoffnung, dass in Deutschland die Hemmungen für eine solche Gewalttat zu groß sind und es einen zivilgesellschaftlichen Konsens gibt, der eine solche Tat verhindern könnte.

Was folgt daraus jetzt für Potsdam und für den Schutz von lokalen jüdischen Einrichtungen?

Wir müssen uns jetzt noch viel ernsthafter damit beschäftigen, was es heißt, das jüdische Leben in Deutschland zu schützen. Es hilft nichts, wir müssen auch in Potsdam nun jüdische Einrichtungen dauerhaft von der Polizei bewachen lassen. Auch wenn es für die Betroffenen nicht immer angenehm ist: Man kann die Gefahr einfach nicht mehr leugnen. Das ist allen mehr als bewusst geworden. Und ich befürchte, es wird bei solchen Einzeltätern für die Geheimdienste und Sicherheitsbehörden auch in Zukunft nicht immer möglich sein, die Gefahr immer und jederzeit zu lokalisieren.

Sie bauen die Fachstelle Antisemitismus seit Mai dieses Jahres in Potsdam auf. Kann man schon sagen, wie sich eine solche Tat auf ihre Arbeit auswirken wird?

Uns ist einmal mehr in aller Deutlichkeit bewusst geworden, was wir noch zu tun haben und dass es noch viel dringlicher ist, als wir dachten. Was das aber für unsere konkrete Arbeit bedeutet, und wie wir damit umgehen, das müssen wir in Ruhe überlegen.

Von Ansgar Nehls