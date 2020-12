Am Samstagmorgen veröffentlichte die MAZ einen Hilferuf der beiden großen Potsdamer Krankenhäuser: Sie brauchen dringend Personal, um die Corona-Krise bewältigen zu können. Zwei Tage später sind die Klinik-Briefkästen voll – und die Mitarbeiter gerührt von den Potsdamern.

Corona in Potsdam

