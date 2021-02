Potsdam

Der Abschlussbericht der Experten-Kommission zum Corona-Ausbruch im Potsdamer Klinikum war vernichtend – und für manche Mitarbeiter wohl ein Schlag ins Gesicht. Egal ob Hygiene, Pflege oder Betriebskultur, laut Kommission waren die damaligen Zustände in Brandenburgs zweitgrößtem Klinikum verheerend. Inzwischen hat sich die Aufsichtsratsvorsitzende des Klinikums, Brigitte Meier (SPD), dazu persönlich an die Mitarbeiter des Bergmann gewandt. Ihre Botschaft: Trotz der zum Teil heftigen Kritik haben sie stets eine außerordentlich engagierte und qualifizierte Arbeit geleistet – „sei es in der Pflege oder in der Medizin“.

Einen eigenen Absatz widmet Meier in ihrem Schreiben, das in der letzten Woche verschickt wurde und der MAZ vorliegt, Dorothea Fischer. Sie war zum Zeitpunkt des Corona-Ausbruchs medizinische Geschäftsführerin des Klinikums und ist nach wie vor als Leitende Chefärztin der Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe im Bergmann tätig. Anders als ihr damaliger kaufmännischer Kollege in der Geschäftsführung, Steffen Grebner, war sie zum Zeitpunkt des Ausbruchs erst wenige Monate lang Teil der Klinik-Spitze.

Aufsichtsratsvorsitzende stellt sich hinter Potsdamer Chefärztin Dorothea Fischer

In den Diskussionen der vergangenen Monate ist ihre Rolle in der Corona-Affäre immer wieder diskutiert worden – welche Verantwortung kann man ihr nach so kurzer Zeit in der Geschäftsführung zuschreiben? Grebner hingegen, über Jahre Klinik-Chef, war schon vor dem Skandal wegen seiner Führung wiederholt in die Kritik geraten – der Betriebsrat hatte sich seinetwegen mehrfach an den Aufsichtsrat und die Stadtverordneten gewandt. Abberufen wurden am Ende beide, die Staatsanwaltschaft ermittelt sowohl gegen Grebner als auch gegen Fischer. Und auch im Kommissionsbericht wird überwiegend die „Geschäftsführung“ kritisiert – also Grebner und Fischer.

Meier als Aufsichtsratsvorsitzende stellt sich in ihrem Schreiben indes klar hinter Fischer und schreibt: „Ohne der weiteren Diskussion im Aufsichtsrat vorzugreifen, bedarf es meines Erachtens ... auch einer tiefergehenden und differenzierten Auseinandersetzung zum Führungs- und Organisationsverständnis der ehemaligen Geschäftsführung.“

Dorothea Fischer im Frühjahr bei einer Presse-Konferenz im Rathaus zur Corona-Lage im Klinikum. Damals war sie noch medizinische Geschäftsführerin.

So sei Fischer erst im November 2019 in die Geschäftsführung berufen worden. Laut Meier steht die Medizinerin – unabhängig von einer juristischen Bewertung – nicht nur für eine „exzellente Arbeit in der Frauen- und Geburtsklinik, sondern auch für eine offene Kommunikation“. Dass dies nur hierarchieübergreifend erreichbar sei, „wurde nicht nur von Frau Prof. Dr. Fischer immer wieder eingefordert, sondern auch von anderen Verantwortlichen“, erklärt die Aufsichtsratsvorsitzende in ihrem Schreiben.

Grundsätzlich plädiert Meier dafür, verschiedene Passagen des Berichtes „einer vertieften Diskussion“ zu unterziehen, sie differenzierter zu betrachten und zu beurteilen. An die Mitarbeiter schreibt sie: „Ich habe Sie immer als engagiert und unseren Patientinnen und Patienten zugewandt kennengelernt. Ein Eindruck, den auch die zahlreichen positiven Rückmeldungen von Patientinnen und Patienten bestätigen.“ Unfair wäre es, „wenn durch den Bericht pauschal der Eindruck entstünde, dass Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im KEvB zu wenig Einsatz gezeigt oder sie gar die Patientensicherheit bei ihrer Arbeit mit den Patientinnen und Patienten aus den Augen verloren hätten“.

Meier appelliert an die Mitarbeiter, „den durch die neue Geschäftsführung bereits eingeschlagenen Weg weitergehen“, die noch notwendigen Änderungen mitzutragen. So würden ab April die Krankenhaushygiene und die Betriebsmedizin weiter gestärkt, Patientensicherheit als strategisches Führungsziel verankert. „Zudem haben wir – angestoßen durch die neue Geschäftsführung – eine erste Klausurtagung zwischen Aufsichtsrat, Geschäftsführung, Chefärzten und Pflegeleitungen auf den Weg gebracht, in der auch erste mittel- und langfristige Entwicklungs-Ziele und Strategien für das Klinikum offen diskutiert wurden“, so Meier.

