Wegen Corona-Ausbruch: Potsdamer Bergmann-Klinikum nimmt keine Patienten mehr auf

Potsdam

Wegen steigender Corona-Infektionszahlen wird nach MAZ-Informationen das Potsdamer Ernst-von-Bergmann-Klinikum geschlossen. „Ich habe entschieden, alle stationären Aufnahmen zu untersagen“, erklärt Potsdams Oberbürgermeister Mike Schubert am Mittwochnachmittag. Dies soll bis zur endgültigen Abklärung des aktuellen Infektionsgeschehens gelten. Lediglich „unabweisbare Notfälle“ und Frauen zur Entbindung werden noch aufgenommen. Aktuell gibt es in der Stadt 160 Infizierte.

Erhöhtes Infektionsgeschehen

Alle neuen Patienten werden auf die umliegenden Krankenhäuser verteilt. Brandenburgs größtes Krankenhaus stellt damit einen Großteil der Versorgung ein. „Es gibt im Klinikum Ernst von Bergmann ein erhöhtes Covid-Infektionsgeschehen“, sagt Potsdams Oberbürgermeister Mike Schubert ( SPD). Mehrere persönliche Gespräche zwischen ihm und der Gesundheitsministerin des Landes sowie dem Lagestab des RKI seien dem Beschluss vorausgegangen. Der Einzugsbereich des Klinikums liegt bei rund 500.000 Menschen. Nachweislich Corona-negatives Personal aus dem Bergmann-Klinikum wird nun das St. Josefs-Krankenhaus der Alexianer unterstützen. Der Geschäftsführer des katholischen Krankenhauses, Oliver Pommerenke, erklärt, sein Haus habe die Kapazitäten heruntergefahren, um freie Betten zu schaffen: „Kein Potsdamer braucht Angst haben, nicht versorgt zu werden.“ Er habe keine Angst, dass Infektionen zwischen den Kliniken transferiert werden könnte. „Der direkte Übertragungsweg ist unterbrochen, jeder Patient bekommt einen Mundschutz.“

Bereits am Wochenende hatte man im Klinikum steigende Infektionszahlen registriert und erste Maßnahmen wie die Ausweitung der Tests auf alle Patienten und Mitarbeiter beschlossen. Zusätzlich hatten Stadt und Gesundheitsministerium am Montagabend beschlossen, ein Amtshilfeersuchen beim Robert-Koch-Institut zu stellen und ein Spezialistenteam anzufordern.

Andere Kliniken müssen einspringen

Das Potsdamer Klinikum nimmt demnach keine Akutpatienten mehr auf, diese werden in andere Häuser verwiesen, unter anderem in Bad Belzig. Das St. Josefs-Krankenhaus und die Oberlinkliniken in Babelsberg sind dem Vernehmen nach in steigende Bereitschaft versetzt worden. Die Rettungsstelle im Bergmann-Klinikum ist ab sofort geschlossen. Noch in der vergangenen Woche hatte der ärztliche Direktor des Klinikums, Thomas Weinke, betont, das Bergmann-Krankenhaus sei in der Lage, die entsprechende Versorgung zu leisten. „Die stationäre Versorgung ist gesichert“, betont Potsdams Gesundheitsdezernentin Brigitte Meier im Hinblick auf die Umland-Krankenhäuser.

Dorothea Fischer, die medizinische Geschäftsführerin des Potsdamer Klinikums erläutert die Hintergründe. Zweimal täglich würden die Infektionszahlen im Haus besprochen, sagt sie. Am Wochenende waren im Potsdamer Klinikum zahlreiche bis dato unentdeckte Infektionen mit dem SARS-Cov2-Virus bemerkt worden, daraufhin wurden alle Mitarbeiter und Patienten getestet. Jeder positiv gestestete Patient sei, so Fischer, sofort isoliert worden – ebenso Verdachtspatienten. Vin den 530 Patienten im Klinikum waren mit Stand Samstagmorgen 33 positiv getestet, die allesamt auf der Geriatrie gelegen hatten. Die Station umfasste zu diesem Zeitpunkt rund 80 Patienten.

20 weitere Infektionen im Klinikum gefunden

Bei den dann erfolgten Tests wurden 17 weitere Corona-Infektionen in unterschiedlichen bereichen des Krankenhauses entdeckt, viele davon symptomfrei. Von den 250 getesteten Mitarbeitern erwiesen sich drei als Corona-positiv. „Wir haben seitdem 50 Patienten auf den Isolationsstationen, elf auf der Intensivstation, davon ist nur einer nicht beatmet“, so Fischer. Bei einigen der sieben Verstorbenen sei klar, dass die Infektion bereits vor dem Krankenhausaufenthalt bestanden hatte.

Auch diejenigen, die sich in dieser Woche einer geplanten Operation unterziehen hätten müssen, darunter Tumorpatienten, und hochschwangere Frauen, deren Entbindungstermine anstehen, waren getestet worden. Bislang ist unklar, wie viele Infektionen dabei entdeckt wurden. Die betroffenen noch nicht aufgenommenen Patienten wurden nach MAZ-Informationen bisher nicht kontaktiert. Mitarbeiter des Klinikums, dazu gehört auch das Wartungspersonal, müssen einen Mund-Nasen-Schutz tragen.

Mehr in Kürze auf maz-online.de

Von Saskia Kirf und Anna Sprockhoff