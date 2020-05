Nach Corona-Ausbruch: Stadt hebt Auflagen für Bergmann-Klinik komplett auf

Potsdam

Für die Rückkehr in den Normalbetrieb hat das Gesundheitsamt Potsdam dem städtischen Klinikum „ Ernst von Bergmann“ jetzt Grünes Licht gegeben. Es habe „mit sofortiger Wirkung“ die Anordnungen im Zusammenhang mit dem Corona-Ausbruch im Krankenhaus aufgehoben, teilen Stadt und Klinikum in einer gemeinsamen Pressemitteilung am Montag mit.

Rettungsdienst bis Ende Mai wieder im Vollbetrieb

Schrittweise kann das Klinikum in einen regulären Betrieb unter Pandemie-Bedingungen übergehen. Ende Juni ist der Komplettbetrieb geplant. Als eine der wichtigsten Aufgaben wird der Rettungsdienst reaktiviert. „Der Rettungsdienst fährt nun auch medizinische Notfälle der Allgemeinchirurgie und Gynäkologie an“, so Klinik-Sprecherin Theresa Decker über den dritten Schritt der Rückkehr zum Normalbetrieb in diesem Bereich. Bis Ende Mai wolle das EvB wieder die „vollständige Notfallversorgung“ bieten. Derzeit müssen Notfallpatienten noch in Krankenhäuser anderer Kommunen gebracht werden.

„Wir freuen uns, dass das Klinikum auf einem guten Weg ist, Vertrauen zurückzugewinnen“, sagte Oberbürgermeister Mike Schubert ( SPD). Amtsärztin Kristina Böhm ergänzt, das vorgelegte Schutz-, Hygiene- und Sicherheits-Konzept erlaube eine „Rückkehr in den Normalbetrieb unter Pandemiebedingungen“.

Klinikum erarbeitet Abschlussbericht zum Corona-Ausbruch

Wie berichtet, hatte die inzwischen beurlaubte Geschäftsführung des Klinikums die kritische Entwicklung im Rahmen der Corona-Pandemie nicht ausreichend erkannt – Aufklärung wurde angekündigt. „Einen entsprechenden Abschlussbericht wird das Klinikum bis spätestens 31. Mai an das Potsdamer Gesundheitsamt und das Gesundheitsministerium des Landes übermitteln“, heißt es nun.

Im Zusammenhang mit dem Ausbruch hatte das Robert-Koch-Institut ( RKI) nach einem Vor-Ort-Termin im Klinikum Anfang April Handlungsempfehlungen formuliert. Diese seien nun in das neue Schutz-, Hygiene- und Sicherheitskonzept eingeflossen, erklären Stadt und Klinikum. Hans-Ulrich Schmidt, einer der zwei Interims-Geschäftsführer des Klinikums, sagte, es sei entscheidend, im Prozess der Wiedereröffnung weiterhin vor allem die Sicherheit der Patienten und Mitarbeiter ins Zentrum aller Planungen zu stellen.

Umfangreiche Corona-Tests im Kliniklabor

Das Team der Geschäftsführung hebt den großen Einsatz aller Mitarbeiter für Wiedereröffnung hervor. Entscheidend für die höhere Patientensicherheit war neben der strikten Trennung der Covid-, der Nicht-Covid-Bereiche und des Normalversorgungsbereiches unter anderem das umfangreiche Testprogramm, das das Kliniklabor in kurzer Zeit etabliert hat. „Wir haben inzwischen über 22 000 Tests bei Patienten und Mitarbeitern durchgeführt. Dank des unermüdlichen Einsatzes der Labormitarbeiter, des Hygiene-Teams, des Betriebsarztes, des Qualitäts- und Prozessmanagements, des Facility-Management-Teams und der Disziplin aller Beschäftigten des Klinikums können wir so schneller wieder den Regelbetrieb einleiten als erwartet“, lobt Schmidt.

Kinder-Notaufnahme am Ernst-von-Bergmann-Klinikum in Potsdam. Quelle: Bernd Gartenschläger

Seit den ersten Mai-Wochen fährt der Rettungsdienst sukzessive mehr medizinische Notfälle in die EvB-Notaufnahme. Dies betrifft die Bereiche Kardiologie, Angiologie, Neurologie, Neurochirurgie, Gefäßchirurgie, Urologie, Hals-Nasen-Ohren-, Augenheilkunde, Mund-Kiefer-Gesichtschirurgie sowie Kinder- und Jugendmedizin. Weitere Schritte werden folgen, eng orientiert am Sicherheits-, Schutz- und Hygienekonzept. Erstes Zwischenziel ist die komplette Wiedereröffnung der Notfallversorgung bis Ende Mai. Die komplette Wiedereröffnung unter Pandemie-Bedingungen, mit der Konsequenz einer reduzierten Bettenzahl, ist dann für Ende Juni vorgesehen.

Covid-19-Schnelltests bei allen neuen Patienten

Patienten, die stationär aufgenommen werden, erhalten einen Covid-Abstrich in der Zentralen Notaufnahme. Das Ergebnis eines Schnelltests kann schon nach 45 Minuten vorliegen – je nach Dringlichkeit und Verfügbarkeit des Tests. Ergebnisse normaler PCR-Tests könnten schon nach vier Stunden vorliegen, teilt das Klinikum mit.

Um die Patientensicherheit zu gewährleisten, würden alle Patienten bis zum Vorliegen des Ergebnisses isoliert. Darüber hinaus wird die Sicherheit durch eine strikte Trennung der Patienten und Patientenwege erhöht. Reinigung und Desinfektion der Behandlungszimmer wurden intensiviert. Es gibt kreuzungsfreie Wegeführungen und Schleusen in den Häusern.

Sobald die Pandemie überwunden ist, kann das Klinikum die Kapazität im Rahmen des neuen Sicherheits-, Schutz und Hygienekonzepts flexibel anpassen und zur ursprünglichen Kapazität von 900 Betten (ohne Psychiatrie) zurückkehren – und schnell zu einer Dreiteilung mit variabler Kapazität zurückkehren, wenn eine erneute Pandemie ausbrechen sollte.

