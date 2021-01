Potsdam

Ein vernichtendes Urteil fällt die Expertenkommission zur Aufarbeitung des Corona-Ausbruchs über das städtische Klinikum „Ernst von Bergmann“. Auf 115 Seiten seziert der vom Aufsichtsrat im Frühjahr 2020 eingesetzte Zirkel um die frühere Gesundheitsministerin und Ex-Stadtverordnete Anita Tack (Linke) und den Virologen Frank Hufert die damaligen Zustände am zweitgrößten Krankenhaus des Landes. Als Basis für die Untersuchung dienten hunderte Akten aus dem Klinikum und dem Rathaus sowie Gespräche mit 26 Mitarbeitern, die sich freiwillig zur Verfügung gestellt hatten. Trotz der Schärfe des Berichts bewerten die neuen Klinik-Chefs die Analyse positiv und wollen die Empfehlungen aufgreifen. In diesen Bereichen – im Klinikum, im Rathaus und in der Stadtpolitik – sieht die Kommission den dringendsten Handlungsbedarf:

Geschäftsführung

Die Ex-Geschäftsführung des Klinikums: Steffen Grebner und Dorthea Fischer. Quelle: Varvara Smirnova

„Arrogant, dominant, keinen echten Widerstand erlaubend“ – so skizziert der Bericht Ex-Geschäftsführer Steffen Grebner. Klare Zuständigkeiten und Hierarchien waren auch innerhalb der Geschäftsführung nicht erkennbar. Co-Chefin Dorothea Fischer hatte zwar nur eine 25-prozentige Stelle, ist aber auf dem Papier genauso verantwortlich wie Grebner. Der wiederum handelte wie auch andere Entscheidungsträger im Klinikum „von persönlichen Abneigungen geprägt“. Dadurch sei in der Belegschaft eine Kultur von Vorsicht und Angst entstanden: „Der Blick fürs Ganze und den gemeinsamen Versorgungsauftrag geht verloren.“

Empfehlung: Bewusstes Gestalten eines langfristigen, nachhaltigen Veränderungsprozesses.

Krankenhaushygiene

Die gesetzlich vorgeschriebenen Hygieneregeln waren im Klinikum bekannt, doch eingehalten wurden sie oft nicht – wirtschaftliche Interessen waren wichtiger. Die Krankenhaushygiene: unterbesetzt und unbeachtet. „Sie erfährt wenig Unterstützung durch die Krankenhausleitung, wird wenig wertgeschätzt und hat keinen festen Platz bei Entscheidungen“, außerdem werden „heftige persönliche Differenzen zwischen Hygieneärztin und Geschäftsführung“ beschrieben. Eine Chefarztstelle für diesen wichtigen Bereich wurde eingespart.

Empfehlung: Die Hygiene braucht mehr Personal und Unterstützung durch die Chefs. Einiges wurde bereits angegangen. Künftig sollen statt bisher einer halben Stelle künftig sieben Mitarbeiter ein Hygieneteam bilden.

Wirtschaftlichkeit

Das Klinikum muss, einerseits seinen Versorgungsauftrag erfüllen (also Patienten gut und sicher behandeln) und andererseits wirtschaftlich arbeiten (also schwarze Zahlen schreiben). Laut Kommission stehen am Klinikum die Wirtschaftlichkeit und der Konzernausbau im Fokus – die Qualität der Patientenversorgung und die Patientensicherheit spielen eine untergeordnete Rolle. Einfluss auf diese Entwicklung hat auch ein Beschluss der Stadtverordneten: 2005 hatte die Unternehmensberatung McKinsey das Klinikum als Sanierungsfall bezeichnet und zum Beispiel die Ausgliederung unprofitabler Bereiche empfohlen.

Die SVV plädierte für Umsatzrenditen sowie Einsparungen im Personal- und Sachkostenbereich bei gleichzeitiger Leistungserweiterung. Die Stadt erwartet von der Geschäftsführung seither, Gewinne zu generieren und diese möglichst an die Stadtkasse abzuführen. Der Konflikt zwischen Wirtschaftlichkeit und Sicherheit wurde der Kommission auch in Aussagen des Personals offenbar: So berichten Mitarbeiter, wie Führungskräfte versuchen, Regeln und Gesetze zugunsten wirtschaftlicher Interessen zu beugen. Fazit: „Eine eher wirtschaftsorientierte Organisation der Krankenversorgung mit einer Reduktion auf ein Minimum des Möglichen hat sich im Rahmen des Covid-19-Ausbruchs als schwerer nicht vermittelbarer Fehler erwiesen.“ Der Sanierungs- und Expansionskurs führt nicht nur im Hinblick auf Sicherheit, Hygiene und Qualität in die Sackgasse: Der Konzern ist seit spätestens 2019 nicht mehr investitionsfähig.

Empfehlung: Um den Konflikt Wirtschaftlichkeit/Sicherheit angehen zu können, rät die Kommission zu einer respektvollen Zusammenarbeit, die allen Perspektiven Raum gibt. Es müsse zum gemeinsamen Anliegen werden, beiden Notwendigkeiten angemessen gerecht zu werden. Die Kommission rät, eine neutrale Moderation einzusetzen.

Bauliche Struktur

Das Klinikum ist ein Konglomerat vieler Gebäude und Anbauten und schwer zu überblicken. Laut Kommission gibt es kein Gesamtkonzept für Strukturen, Wege, Eingänge und Aufzüge. Zudem gehen Behandlungsprozesse nicht mit der Raumorganisation einher. In einigen Gebäuden ist keine klare Wegetrennung – etwa zwischen Versorgung und Entsorgung, Patienten und Besuchern – möglich. Das spielte auch beim Verlegen von Covid-19-Patienten innerhalb des Klinikums eine Rolle. Fazit: Die bauliche Struktur und der fehlende Überblick haben den Ausbruch begünstigt. Zu kleine Räume und zu kleine Abstände zwischen den Betten taten ihr übriges.

Empfehlung: Es muss gebaut werden – entweder ein komplett neues Krankenhaus „auf der grünen Wiese“ am Stadtrand, ein Teilneubau am jetzigen Standort oder eine Kombination aus beidem.

Aufsichtsrat und Betriebsrat

Dem Aufsichtsrat gehören sechs Stadtverordnete und vier Mitarbeiter des Klinikums an, zudem die Beigeordnete Brigitte Meier ( SPD) als Vorsitzende und der Landrat von Potsdam-Mittelmark Wolfgang Blasig ( SPD). Die Kommission kommt zu dem Schluss, dass der Aufsichtsrat die Möglichkeiten, das Klinikum zu kontrollieren, nicht ausgeschöpft und kaum Interesse für die Defizite und Schwachstellen gezeigt hat. So habe er weder Auskünfte bei der Geschäftsführung eingeholt, noch Berichte abgefordert, Anträge gestellt oder die Tagesordnung gestaltet. Der Fokus des Interesses habe auf der Wirtschaftlichkeit gelegen – die Themen Patientensicherheit, Qualität der Versorgung und risikorelevante Prozesse seien allenfalls am Rande vorgekommen, das Thema Hygiene sei nicht hinterfragt worden.

Bisher habe im Aufsichtsrat die Geschäftsführung dominiert – einige Meinungsführer hätten die Diskussionen geprägt, während es andere Mitglieder schwer hatten, sich Gehör zu verschaffen. Auch der Betriebsrat kommt im Bericht nicht gut weg. Er könne der Geschäftsführung wenig entgegensetzen, werde von den Mitarbeitern als elitär und exklusiv wahrgenommen.

Empfehlung: Die Aufsichtsorgane sollten gestärkt werden. Die Geschäftsführung soll verpflichtet werden, dem Aufsichtsrat in kürzeren Abständen zu berichten. Der Betriebsrat brauche umfängliche Schulungen in allen Belangen seiner Informations-, Beteiligungs- und Mitbestimmungsrechte.

Gesundheitsamt

Gesundheitsamtsleiterin Dr.Kristina Böhm. Quelle: Bernd Gartenschläger

Das Gesundheitsamt als wichtigste Behörde in der Pandemie wird in einem entscheidenden Punkt vom Bericht in Schutz genommen: Es konnte einen Ausbruch im Klinikum nicht selbst erkennen, sondern hätte „weiterer Hinweise seitens des Klinikums bedurft“. Allerdings kritisieren die Experten vor allem den Vorgänger der aktuellen Amtsärztin Kristina Böhm heftig. „Das Gesundheitsamt ist seiner Aufsichtspflicht nicht ausreichend nachgekommen“, heißt es. Der hohe Krankenstand und die gravierenden personellen Engpässe in der Behörde hätten deren zentrale Aufgabe, die Sicherstellung des Infektionsschutzes, unmöglich gemacht. In der unmittelbaren Pandemievorbereitung hat das Gesundheitsamt nicht genug getan. Außerdem waren die unhaltbaren Zustände in der Krankenhaushygiene bekannt, wurden aber weder geahndet noch abgestellt.

Empfehlung: Das Gesundheitsamt muss seine Kontrollfunktion bewusster ausüben. Dafür braucht es seitens der Stadt aber eine auskömmliche Personal- und eine zeitgemäße technische Ausstattung.

