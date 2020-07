Innenstadt

In der Diskussion um die Expertenkommission zur Untersuchung des Corona-Ausbruchs am Klinikum „ Ernst von Bergmann“ erneuert die CDU ihre Forderung nach einer zweiten Kommission „auf Stadtebene“.

Die Fraktion hatte im April den Antrag gestellt, eine Kommission aus dem Kreis von Stadtpolitik und Verwaltung einzuberufen, die einen „eigenen ,unabhängigen’ Bericht“ zur Rolle der Stadt als Gesellschafterin und Fachaufsichtsbehörde des Klinikums vorlegen sollte. Der Antrag war im Hauptausschuss abgelehnt worden.

Neue Dynamik ist in die Debatte mit dem am Montag bekannt gewordenen Schreiben von Sozialdezernentin Brigitte Meier ( SPD) als Aufsichtsratsvorsitzender des Klinikums an die Mitglieder des Hauptausschusses gekommen, nach dem ein Teil des Untersuchungsauftrags der Expertenkommission wegen zwischenzeitlich eingeleiteter Ermittlungen der Staatsanwaltschaft wegfällt. Das betrifft unter anderem die Klärung persönlicher Verantwortlichkeiten.

Kritik daran kam neben der CDU von der Fraktion Die Andere als der zweiten großen Oppositionsgruppe im Rathaus. Deren Vertreter Lutz Boede sagte zur MAZ, es gehe „auch um die Untersuchung persönlicher Verantwortung für die Organisations- und Hygienemängel“.

Benötigt werde ein Ergebnis auch für den Umgang mit dem beurlaubten Klinikums-Geschäftsführer Steffen Grebner: „Da kann nicht Jahre gewartet werden, bis eine rechtskräftige Entscheidung in den Strafverfahren vorliegt.“

Nach der Erklärung von Linken-Fraktionschef Stefan Wollenberg, dass die Expertenkommission gegebenenfalls sogar mehr Zeit benötige, parierte die CDU-Fraktionsvorsitzende Anna Lüdcke: „Der Vorschlag von Herrn Wollenberg für eine Kommission, deren Auftraggeber gar nicht die Stadt ist, sei verfehlt.“

Wenn Wollenberg als Stadtverordneter Einfluss auf die Aufklärungsarbeit haben wolle, „sollte er noch mal über den Vorschlag der CDU über die Etablierung einer zweiten Kommission auf der Stadtebene nachdenken“.

Lüdcke zog zudem in Zweifel, dass die Expertenkommission überparteilich agieren könne, weil deren Vorsitzende Anita Tack als frühere Landesgesundheitsministerin Chefin der Aufsichtsbehörde des Klinikums war und auch für die finanzielle Ausstattung zuständig gewesen sei. Damit sei sie befangen.

„Ich bin mir sicher“, so Lüdcke zur MAZ, „dass eine Debatte um die tatsächliche Sinnhaftigkeit des Auftrages dieser Expertenkommission nun nochmal geführt werden muss.“

Der Vorsitzende der Stadtverordnetenversammlung Pete Heuer ( SPD) verwies bei der Frage zum CDU-Vorstoß auf den nächsten Hauptausschuss: „Die Stadtverwaltung hat angekündigt, das Thema dort zur Beratung vorzulegen. Dem möchte ich nicht vorgreifen.“

Lutz Boede hingegen sagte, ihm sei „nicht klar, was die CDU da untersuchen will. Eigentlich liegen alle wesentlichen Infos vor“. Zudem, so Boede, passe es „nicht zusammen, dass die CDU ständig nach der Verantwortung des Oberbürgermeisters fragt, aber die hochbezahlte Geschäftsführung schützt“.

Rathaussprecherin Christine Homann gab auf MAZ-Anfrage zu bedenke, dass auf die von der CDU geforderte zweite Kommission „die gleichen Abgrenzungen gegenüber den Aufgaben der Staatsanwaltschaft zuträfen wie auf die von Frau Tack und Herrn Hufert geführte Kommission“.

