Potsdam

Von Einschlägen spricht Amtsärztin Kristina Böhm: Schafft es das Coronavirus in ein Alten- und Pflegeheim, sind die Folgen verheerend. Zwei Beispiele: Ein Bewohner einer Potsdamer Einrichtung war für einige Tage zum Weihnachtsbesuch in die Familie gefahren. Als er zurückkehrte, war der Schnelltest zwar negativ, wenig später aber wurde der Bewohner per PCR-Test als positiv identifiziert – da hatte sich das Virus hatte schon über den gesamten Wohnbereich verbreitet. In einem anderen Fall führt die Stadt ein Ordnungswidrigkeitsverfahren gegen einen Besucher, der gegen die geltenden Schutzmaßnahmen verstoßen und so womöglich einen Ausbruch ausgelöst haben soll.

Während sich im Sommer und Herbst das Infektionsgeschehen hauptsächlich in den Altersgruppen zwischen 20 und 50 Jahren abgespielt hat, hat es sich im November verlagert und betrifft nun vor allem ältere und alte Menschen. „Inzwischen ist jedes dritte Pflegeheim in Potsdam mehr oder weniger stark von einem Ausbruch betroffen“, sagt die Gesundheitsbeigeordnete Brigitte Meier ( SPD). Erst am Mittwochabend meldete die Stadt einen weiteren Ausbruch in einer Einrichtung mit gut 100 Bewohnern in der Innenstadt: Dort hatte der Schnelltest bei elf der alten Menschen ein positives Ergebnis ergeben. – Was sind die Gründe für diese Entwicklung? Und wie lässt sie sich stoppen?

Anzeige

Faktor Schutzkonzept

„Nicht alle Pflegeeinrichtungen sind gleich gut aufgestellt – das sehen wir im Rahmen der Ausbruchsermittlungen“, sagt Kristina Böhm. „Es gibt Pflegeeinrichtungen mit einem sehr guten Hygienekonzept, das auch gelebt wird, mit guter Schutzausstattung und sehr rigidem Management, wenn ein Fall auftritt. Es gibt aber auch Pflegeeinrichtungen, die vom Ausbruch überrascht werden.“

Lesen Sie dazu auch:

Dass Heime besser gegen das Coronavirus aufgestellt sind als andere, liege manchmal an dem hohen Engagement der Heimleitung, sagt Brigitte Meier. „Aber eins kristallisiert sich auch heraus: Dass dort, wo die Wirtschaftlichkeit dominiert und die Fachlichkeit zurückdrängt – insbesondere auch die Frage der Fachkraftquote – deutlich größere Probleme bestehen als in Einrichtungen, bei denen das Thema der Fachlichkeit relativ hoch angesehen ist und dafür auch Geld ausgegeben wird.“

Faktor Personal

Das Personal hält sich nicht nur bei der Arbeit im Pflegeheim auf, es hat auch ein Privatleben. „Und wir haben zudem eine hohe Mobilität zwischen Potsdam, dem Umland und Berlin“, so Kristina Böhm. „Natürlich soll das Personal sein Privatleben pflegen dürfen.“ Seit Beginn des Jahres sei es daher verpflichtend, dass alle Pflegekräfte zweimal in der Woche auf das Coronavirus getestet werden. „Wir haben den Faktor Mitarbeiter zunehmend im Griff“, sagt Brigitte Meier. „Aber den Faktor Besucher müssen wir uns noch näher angucken.“

Faktor Besucher

Die Stadt sieht dringenden Regelungsbedarf für das Besuchsmanagement in den Pflegeeinrichtungen und fordert, dass diese „rigide vorgehen“. Die Idee: ein zentrales Besuchskonzept für alle. Dabei sollen Besuche nur noch mit einem Termin möglich sein und unter Beobachtung stattfinden. Das bedeutet, dass sich Bewohner und Besucher nur noch in eigens dafür vorgesehenen Besuchsräumen begegnen dürfen, nicht mehr auf dem Zimmer des Bewohners. Zu oft sei es vorgekommen, dass Besucher in der Abgeschiedenheit des Privatbereichs die Maske abgenommen und andere Hygiene- und Abstandsregeln nicht eingehalten haben. Laut Brigitte Meier ist es belegt, dass neben den Mitarbeitern die Besucher das Virus in die Einrichtungen tragen. Ein weiterer Effekt: Finden Besuche öffentlich statt, sei das auch ein Schutz für die Heimleiter, die ansonsten in die Verantwortung genommen werden, wenn es durch das Fehlverhalten einzelner Gäste zu einem Ausbruch in ihrer Einrichtung kommt.

Faktor Leasingkräfte

Etliche Einrichtungen engagieren Leasingkräfte. Den Einsatz von Zeitarbeitern sieht die Stadt allerdings kritisch, vor allem weil diese Pfleger zwischen verschiedenen Einrichtungen wechseln: „Heute hier morgen da“. Auch werden den Heimen Infektionen bei Leasingkräften schwerer bekannt: „Sie kommen von überall und wenn man dem Wohnortprinzip folgt, fällt das unter Umständen an den Standorten, an denen ein Infizierter kurzzeitig seiner Tätigkeit nachgegangen ist, lange nicht auf“, sagt Kristina Böhm. Es sei auch schon mehrmals vorgekommen, dass der Leasinggeber seine Kunden nicht über die Infektion informiert hat.

Kommt das Besuchsverbot ?

Während der ersten Welle der Pandemie im Frühjahr bestand für alle Heime ein vom Land verordnetes Besuchsverbot. Dieses hat das Land bisher nicht wiederholt. Ob die Stadt ein Besuchsverbot verhängen kann, wird geprüft. Aber: „Wir haben gelernt, dass es etwas zwischen dem totalen Besuchsverbot und der Möglichkeit, die Angehörigen zu sehen, geben muss“, sagt Brigitte Meier. „Wir wollen eine Regelung, die Besuche möglich macht, weil sie dringend notwendig sind.“ Das Besuchsverbot sei ein extremer Einschnitt in die freiheitlichen Grundrechte, betont Kristina Böhm. Insbesondere die Gruppe der Senioren sei dadurch in eine schwierige soziale Lage geraten – aus Angst vor der Isolation haben Einrichtungen, Angehörige und Bewohner eine differenziertere Betrachtung des pauschalen Verbots verlangt.

Wie weit ist die Impfung?

Die Stadt hofft, dass sich die Lage mit fortschreitender Impfung weiter beruhigt. Von den 19 stationären Altenpflegeheimen hat mehr als die Hälfte inzwischen Termine für die Impfung.

Von Nadine Fabian