Potsdam

Mehr als ein Jahr, nachdem die Staatsanwaltschaft Potsdam Ermittlungen wegen des für viele Patienten tödlichen Covid-19-Ausbruchs im kommunalen Klinikum „Ernst von Bergmann“ aufgenommen hat, dauert das Verfahren an. Laut Staatsanwalt Sebastian Thiele ist zudem noch immer nicht absehbar, wann die Untersuchungen abgeschlossen werden können.

LKA sichtet Patientenakten

„Insbesondere werden derzeit umfangreiche, sichergestellte Unterlagen ausgewertet“, so Thiele. Dabei handle es sich vor allem um digitale Daten – etwa um Patientenakten und Verwaltungsdokumente. Dafür sei eigens eine Ermittlungsgruppe aus IT-Experten des Landeskriminalamts gegründet worden.

Der Kreis der Verdächtigen ist laut Thiele gleich geblieben – bisher haben die Ermittlungen also keine der ins Visier der Ermittler geratenen Person so weit entlastet, dass der Verdacht gegen sie fallen gelassen werden konnte; auch kamen keine weiteren Beschuldigten hinzu. Die Ermittlungen richten sich gegen drei leitende Mediziner und die damalige, inzwischen abgesetzte Geschäftsführung des Klinikums.

Der Verdacht: fahrlässige Tötung und fahrlässige Körperverletzung im Zusammenhang mit dem Ausbruchsgeschehen im Frühjahr 2020. Es sei denkbar, dass Versäumnisse der Mediziner und der Geschäftsführung zu vermeidbaren Erkrankungen und Todesfällen geführt haben.

Gesundheitsamt Potsdam hatte ersten Verdacht

Zunächst hatte das Gesundheitsamt der Landeshauptstadt Ordnungswidrigkeitsverfahren wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Infektionsschutzgesetz eingeleitet und diese dann am 7. April 2020 der Staatsanwaltschaft vorgelegt, nachdem man Anhaltspunkte für Straftaten sah.

Auch Betrugs-Ermittlungen gegen neuen Klinik-Chef laufen noch

Ein weiteres, weitaus älteres Ermittlungsverfahren am Klinikum dauert ebenfalls an. Bereits seit 2017 beschäftigt sich die Staatsanwaltschaft mit mutmaßlichen Falschabrechnungen des hochpreisigen Entzündungshemmers Remicade an Potsdams größtem Krankenhaus – seit Ende der 1990er Jahre soll so ein Millionenschaden auf Krankenkassen-Seite entstanden sein. In diesem Zusammenhang wird gegen mehr als 20 Verdächtige ermittelt – darunter Geschäftsführer Tim Steckel. Der Verdacht: Untreue und Betrug. Wann mit einem Abschluss dieser Ermittlungen zu rechnen ist, sei auch hier vor dem Hintergrund ihres Umfangs „derzeit nicht verlässlich prognostizierbar“, so Thiele.

Von Nadine Fabian