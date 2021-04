Innenstadt

Mehr als fünf Monate nach Veröffentlichung eines Brandbriefes von Mitarbeitern des Gesundheitsamtes soll es am 7. Mai eine Teilmitarbeiterversammlung zur Aufarbeitung der Vorwürfe geben. De Sitzung werde digital stattfinden, hat Rathaussprecherin Juliane Güldner auf MAZ-Anfrage mitgeteilt.

In dem Ende November 2020 veröffentlichten Schreiben hatten Mitarbeiter schwere Vorwürfe gegen die Stadt als Arbeitgeberin erhoben. Die Rede war von miserable Arbeitsbedingungen im Pandemie-Management, unangekündigten Versetzungen, Überstunden, abgesagten Wochenenden und Urlaubstagen sowie fehlender Wertschätzung durch Vorgesetzte.

Rathaus bekundet Gesprächsbereitschaft

Der mit „Stellungnahme der Mitarbeitenden des Gesundheitsamtes“ überschriebene Brief war an Oberbürgermeister Mike Schubert, die Beigeordnete Brigitte Meier (beide SPD) und den Vorsitzenden des Personalrats gerichtet und erreichte die Öffentlichkeit bereits vor den eigentlichen Adressaten.

Das Rathaus wies die Vorwürfe teilweise zurück, räumte Probleme ein, bekundete Gesprächsbereitschaft und äußerte zugleich Bedauern über den Kommunikationskanal, „weil diese Form der Auseinandersetzung der Zusammenarbeit zwischen den vielen Mitarbeitern von Rettungsdienst, Ordnungsamt, Verwaltungsstab, die gemeinsam seit Beginn der Krise bis an die Grenzen der Leistungsfähigkeit gehen, nicht zuträglich“ sei.

Ähnlich äußerte sich Oberbürgermeister Mike Schubert (SPD) am 2. Dezember vor den Stadtverordneten.

Klärungstermin mehrfach verschoben

Ein erster Termin für eine Teilmitarbeiterversammlung war laut Rathaus bereits für Dezember vereinbart worden, habe allerdings wegen der Infektionslage „kurzfristig und in Übereinstimmung mit den Mitarbeitenden des Gesundheitsamtes abgesagt werden“ müssen. Damals sei vereinbart worden, die Versammlung „kurzfristig erneut einzuberufen, sobald dies infektiologisch vertretbar“ sei.

Mitgeteilt wurde das im Januar auf Anfrage der Fraktion Die Andere, die nun erneut nachgefragt hat. Laut Rathaus bestand bei den Mitarbeitenden „überwiegend der Wunsch, die Versammlung in Präsenz durchzuführen“. Das erscheine aber „weiterhin nicht verantwortbar“.

58 Mitarbeiter mit separaten Schreiben

Nach Rathausangaben wurde der Brandbrief von insgesamt 58 Mitarbeitenden des Gesundheitsamtes in „jeweils einzeln unterzeichneten Schreiben“ an den Oberbürgermeister übergeben. Auf die Frage der Anderen nach den Konsequenzen heißt es: „Dies wird die gemeinsame Auswertung der Anregungen und Hinweise der Mitarbeitenden in der Teilmitarbeiterversammlung ergeben.“

Von Volker Oelschläger