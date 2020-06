115 besetzt: Bürgertelefon in Potsdam ist hoffnungslos überlastet

Potsdam

Potsdamer verzweifeln in der Warteschleife: Wer zurzeit einen Termin beim Bürgerservice oder in der Zulassungsstelle der Landeshauptstadt bekommen möchte, scheitert bereits beim Versuch, telefonisch einen Termin zu bekommen. Die Servicestellen sind aktuell heillos überlastet.

Nach IT-Attacke: Terminvereinbarung nur noch telefonisch

Zwei Möglichkeiten haben die Bürger, seit die Online-Vergabe in Folge der Cyber-Attacke auf das Rathaus abgeschaltet ist: die direkte Einwahl zum Bürgerservice (0331/2 89 38 20) oder die Behördennummer 115. Unter der ersten Nummer nehmen zwei Rathausmitarbeiter die Anrufe entgegen, unter der 115 sind es bis zu zehn Mitarbeiter. Doch der Anruf-Welle seit Mitte Mai sind sie nicht gewachsen, wie die MAZ auf Nachfrage erfuhr.

Mehr als doppelt so viele Anrufe wie Kapazität

Die Behörden-Servicestelle kann nach Auskunft von Stadtsprecher Jan Brunzlow täglich bei bester Besetzung maximal 1000 Anrufe bearbeiten. „Aber in der ersten Juniwoche hatten wir 2050 Anrufe pro Tag“, sagt Brunzlow, „insgesamt 8200 Anrufe waren es bis zum 6. Juni.“ Zum Vergleich: Im gesamten April gingen 10.900 Anrufe unter der 115 ein.

Rathaus in Potsdam: Bürgerservice kaum zu erreichen. Quelle: Bernd Gartenschläger

Ähnlich sieht es am Bürgerservice-Telefon des Rathauses direkt aus. „In der Woche vom 2. bis 5. Juni wurden 462 Anrufe bearbeitet, 115 pro Tag“, teilt Brunzlow mit, „dabei wurden 384 Termine vergeben. An den Schaltern wurden in den vier Tagen 1264 Termine bearbeitet. Das sind 316 pro Tag.“

Über Nacht explodierte die Zahl der Anrufe

Auslöser für die Anruf-Welle müssen die Corona-Lockerungen und die Wiedereröffnung des Bürgerservice im Mai gewesen sein. Bis zum 8. Mai war die Hotline nicht ungewöhnlich belastet. An jenem Freitag konnten nur 19 Anrufe nicht angenommen werden, so Brunzlow. Doch am Montag, dem 11. Mai, glühten die Drähte: 550 Anrufe konnten nicht angenommen werden. Seit dem 18. Mai ist der Bürgerservice wieder besetzt, zuvor wurden nur die dringendsten Anliegen der Potsdamer bearbeitet.

Seitdem geht es ohne Unterlass so weiter. 28.600 Anrufe waren es im Mai unter der 115 – das sind im Schnitt 1500 pro Tag. „Das ist nicht zu schaffen für die Kollegen“, sagt Brunzlow.

Die MAZ testet: 40 vergebliche Anrufe

Ein Test der Redaktion am Montag bestätigt: Man kommt nicht durch. 40 Anrufe unter den Rathaus-Direktnummern, die immer besetzt waren, und sechsmal vergebliches Warten in der Warteschleife der 115, bis eine Stimme den Anrufer nach vier Minuten bittet, es später noch einmal zu versuchen.

Wie reagiert das Rathaus? Es laufen Gespräche, wie die Telefonstellen personell aus den eigenen Reihen aufgestockt werden können, sagt Jan Brunzlow. Ähnlich habe man es bei der Corona-Beschwerdestelle gehandhabt. Doch es gibt noch keine Entscheidung – obwohl die Anruf-Welle schon seit vier Wochen rollt.

Bis 26. Juni Terminvergabe wieder online möglich

Das macht Hoffnung: Bis spätestens zum 26. Juni will das Potsdamer Rathaus die Online-Terminvergabe wieder freischalten. Allerdings löst das nicht das Problem der knappen Termine. Aufgrund der Corona-Abstandsregeln können nur sieben bis acht Schalter besetzt werden. „Da stoßen wir an Grenzen“, sagt Brunzlow.

Von Alexander Engels