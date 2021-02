Potsdam

Nachdem Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) nach dem Corona-Gipfel angekündigt hat, dass es ihm „besonders wichtig“ sei, „dass die Grundschulen mit dem Wechselunterricht starten“, können in der Landeshauptstadt mehr als 10.000 Mädchen und Jungen wieder den Ranzen packen. Voraussichtlich am 22. Februar soll für die Klassenstufen 1 bis 6 der Präsenzunterricht im Hybridmodell beginnen – sowohl die staatlichen als auch die privaten Grundschulen bereiten sich auf diesen wichtigen Schritt vor, wenngleich Rektorinnen und Rektoren sowie das staatliche Schulamt vor dem Wochenende noch nicht sagen können, wie der Unterrichtsalltag genau aussehen wird. Grund: Noch liegt die neue Eindämmungsverordnung des Landes nicht vor.

Weidenhof-Grundschule: Wechsel im Wochenrhythmus

Das Kollegium der Weidenhof-Grundschule im Wohngebiet Am Schlaatz hat sich schon vor Monaten darauf vorbereitet, Wechselunterricht anbieten zu können. Als das Bildungsministerium die Schulen im Land Brandenburg aufgefordert hatte, über den Sommer Corona-Notfallpläne zu erarbeiten, machte sich auch Rektorin Ute Goldberg mit ihrem Team ans Werk. „Das Ministerium hat uns Empfehlungen an die Hand gegeben, kein Dogma – wir können den Wechselunterricht im Großen und Ganzen so gestalten, wie wir es für unsere Schülerinnen und Schüler und ihre Familien für passend halten.“

Die Weidenhofschule hatte nach dem ersten Lockdown im Frühjahr bis zu den Sommerferien bereits im Wechselunterricht gearbeitet – damals mit einer Früh- und einer Spätschicht. Eine Lerngruppe kam von 8 bis 10.30 Uhr in die Schule, die andere von 10.30 bis 13 Uhr. Von diesem Modell verabschiedet sich die Schule nun, weil man die Erfahrung gemacht habe, dass es gerade für arbeitende Eltern schwer zu handhaben ist. „Wir werden im Wochenrhythmus arbeiten“, sagt Ute Goldberg. Das bedeutet, dass sich die Lerngruppen Woche für Woche im Präsenz- und Distanzunterricht abwechseln. „So kommen die Eltern besser in Arbeit, auch wenn sie im Homeoffice sind.“ Der Wochenrhythmus sei für alle – für die Kinder, für die Eltern und auch für die Lehrerschaft – klarer und beständiger.

Evangelische Grundschulen: „Möglichst viel Stabilität“

Aus diesem Grund bereitet auch die evangelische Hoffbauerstiftung für ihre beiden Grundschulen in Potsdam einen wochen- oder tageweisen Wechsel vor – am Montag wolle man sich festlegen. „Die Familien sind bis an die Grenzen belastet“, sagt Jürgen Kraetzig, bei der Stiftung Geschäftsführer im Bereich Bildung und Erziehung. „Wir bemühen uns, Kindern und Eltern möglichst viel Stabilität bieten zu können.“ Für Montag erwarte man das an die neue Eindämmungsverordnung anknüpfende Rundschreiben des Bildungsministeriums mit weiteren Empfehlungen. „Bisher räumt uns das Land große Freiheit ein, wie wir den Wechselunterricht umsetzen“, so Jürgen Kraetzig. „Das ist wichtig, denn für die Entscheidung sind auch die jeweiligen räumlichen und personellen Gegebenheiten vor Ort und die organisatorischen Möglichkeiten maßgeblich.“

Arbeiterwohlfahrt: Ideen für besseren Infektionsschutz

Auch die Arbeiterwohlfahrt, die die Marie-Juchacz-Grundschule in Golm betreibt, wartet auf die Ausführungen des Landes. „Uns ist vor allem wichtig, möglichst vielen Kindern die Option zu geben, schnell zurück in die Schulen zu kommen", sagt Angela Schweers, die Vorsitzenden der Awo Potsdam. Allerdings macht der Infektionsschutz dem Träger Sorgen. In den Kitas sind die Erzieherinnen zu zwei so genannten Spucktests pro Woche verpflichtet – ein Modell, das Angela Schweers sich auch für die Schulen vorstellen kann. Sie setze auch Hoffnungen in neuartige Schnelltests, wie sie etwa schon in Österreich zum Einsatz kommen. „Das sind Tests, die die Kinder sogar selbst durchführen können. Wenn man eine solche Option hätte, dass die Schüler und das Lehrpersonal sich einfach morgens selbst testen, wäre das eine riesige Hilfe und ein ganz neues Lebensgefühl.“

Eltern kritisieren Bildungsministerium

Eine solche Lösung kann sich auch der Kreiselternrat vorstellen. Dessen stellvertretende Sprecherin Annett Hagemann-Rentzsch sagt: „Wir begrüßen die zumindest teilweise Öffnung der Grundschulen ganz ausdrücklich. Aber bislang macht sich das Gefühl breit, dass sich niemand wirklich Gedanken um ein Sicherheitskonzept gemacht hat.“ Annett Hagemann-Rentzsch ist selbst Mutter zweier Grundschüler. „Wir Eltern wissen und erfahren nichts“, sagt sie. Dabei richte sich die Kritik aber ganz klar nicht an die Schulen, die selbst nicht informiert würden. „Im Bildungsministerium wird offenbar überhaupt nicht gesehen, was in den Familien eigentlich los ist.“

Neue Grundschule Potsdam: „Kinder brauchen Kinder“

Im Interesse der Kinder sei das Wechselmodell dem reinen Distanzlernen auf jeden Fall vorzuziehen, findet Wenke Funke, die Leiterin der privaten Neuen Grundschule. „Die Vorteile des Wechsels zwischen Präsenz- und Distanzlernen sind vordergründig unter dem sozialen Aspekt zu sehen: Kinder brauchen Kinder. Wir stehen mit dem Wechsel zwischen Präsenz- und Distanzunterricht vor der großen Herausforderung, beide Lerngruppen – die in der Schule und die zu Hause – auf gleichem Niveau betreuen und begleiten zu können.“

Wenke Funke und ihr Kollegium wollen ebenfalls auf bereits erprobte Ideen zurückgreifen. „Im Mai letzten Jahres kamen die Kinder drei Tage in der Woche in die Schule und haben die Aufgaben der Fächer der Stundentafel in Form von Wochenplänen bearbeitet“, erklärt die Schulleiterin. Doch ausreichend seien die damaligen Konzepte nicht mehr, denn die inzwischen erweiterten digitalen Möglichkeiten erlaubten es der Schule, für die Öffnung noch einmal neue Ansätze zu proben. „Wir favorisieren jetzt einen wöchentlichen Wechsel, in dem wir jeweils eine Woche lang drei Jahrgänge in der Schule und die anderen drei in Distanz unterrichten“, sagt sie. So könnten die Kinder gleichzeitig von den unterschiedlichen Lernformen profitieren und jeweils von ihren Lehrern unterstützt werden.

Von Nadine Fabian und Saskia Kirf