Nach Corona-Lockerungen: Potsdamer Parks versinken im To-Go-Müll

Die Corona-Krise hilft der Umwelt? Die Babelsbergerin Jeanette Gruschke wird im Park Babelsberg regelmäßig vom Gegenteil überzeugt. Pizzaschachteln, Flaschen und Styropor-Boxen liegen auf Wegen und Wiesen verteilt. „Es ist schlimmer geworden als im letzten Jahr“, sagt sie und mutmaßt: „Vielleicht liegt das an Corona. Jetzt können sich alle wieder treffen.“

Und tatsächlich: Frank Kallensee, Sprecher der Stiftung Preußische Schlösser und Gärten Berlin-Brandenburg, bestätigt auf MAZ-Anfrage: „Die Müllmengen sind in nahezu allen Parks und Gärten der Stiftung in Potsdam gegenüber dem Vorjahr um teilweise bis zu 30 Prozent gestiegen.“

Viele Verpackungen vom Außer-Haus-Verkauf

Und auch seine Erklärung für die Müllmengen lautet: Corona ist Schuld. Weil die städtischen Parks geschlossen waren und Restaurants nur außer Haus verkauften, seien viele Potsdamer mit dem Essen in die Parks der Stiftung gekommen. Die Folge: „Die meist sperrigen Verpackungen füllten sehr schnell die Mülleimer und ließen sie überquellen. Häufig blieb aber der Müll inklusive Pfandflaschen auf Wiesen und Wegen auch einfach liegen.“

Zum Teil werden auch unverbrauchte Lebensmittel im Park Babelsberg liegen gelassen. Quelle: Jeanette Gruschke

Die Babelsbergerin Jeanette Gruschke, die jeden Morgen zur Landschaftsfotografie durch den Park Babelsberg läuft, kennt inzwischen die Müll-Hotspots. „Es gibt nicht viele Mülltonnen, aber eigentlich genug“, sagt sie. Denn nur ein paar Meter neben den Müllhaufen seien die Tonnen leer. Auch die Stiftung kann genau sagen, wo das Problem liegt: „Nicht nur die Uferbereiche, sondern auch der Augustablick, die Generalseichen oder die Gerichtslaube wurden als Partyzone genutzt“, sagt Kallensee.

Ernsthaftes Problem für Parks

Das wiederum ist für die Stiftung schon in den vergangenen Jahren ohne Corona zum ernsthaften Problem geworden. In den Potsdamer Parks sind vermehrt Mitarbeiter unterwegs, um die Mülltonnen zu leeren und Müll von den Wiesen zu sammeln. Auch Gärtner werden dafür eingesetzt, die dadurch von ihren eigentlichen Aufgaben, der Gartenpflege, abgehalten werden. „Die vorhandenen personellen Ressourcen werden bereits möglichst effizient eingesetzt. Und grundsätzlich gehört die Müllbeseitigung nicht zum Kerngeschäft von Gärtnern“, sagt Kallensee und ergänzt: „Wir stoßen bei der Bewältigung schlicht an unsere Grenzen.“ Aktuell kämpfen die Gärtner der Stiftung nämlich gegen das Baumsterben in der den Potsdamer Parks.

Die Vermüllung kommt die Schlösserstiftung teuer zu stehen. 2019 – noch ohne Corona – lagen die Mehrkosten für die Müllbeseitigung im Park Sanssouci bei 15.800 Euro (Personal und Entsorgung), im Park Babelsberg bei 16.300 Euro, im Neuen Garten gar bei mehr als 20.000 Euro – insgesamt also bei mehr mehr als 50.000 Euro, die zu allen anderen Ausgaben und Mehrkosten hinzukommen. Im Corona-Jahr dürften Aufwand und damit Kosten entsprechend höher sein.

Und in der Stadt?

Die Stadt Potsdam indes sieht aktuell kein auffallendes Müllproblem. „Wie in jedem Frühjahr“ würden an den Grenzen von Siedlungen zu Landschaften illegal Grünabfälle und Bauschutt abgelagert. Lediglich an öffentlichen Plätzen und Grünflächen hätte die Stadt bemerkt, dass coronabedingt mehr Einwegverpackungen weggeworfen würden.

Immer wieder liegt in der Brandenburger Straße Müll auf dem Fußweg verteilt. Quelle: Varvara Smirnova

Dass in der Brandenburger Straße zuletzt häufiger Müll verstreut herumlag, kommentiert die Stadt nicht. Sie erklärt aber, dass auch Krähen und Elstern immer wieder Müll verteilen. „Die Vögel klettern durch die schmalen Öffnungen in die Papierkörbe oder halbgeschlossenen Mülltonnen und ziehen Müll und Verpackungen heraus. Durch den Wind verteilt sich der herausgezogene Abfall dann weiter über die Straße“, sagt Stadtsprecherin Christine Homann. Daher sollten Mülltonnen nur mit geschlossenem Deckel rausgestellt werden.

Dasselbe Problem hat auch die Schlösser-Stiftung mit Krähen und Waschbären. Dort sind die Mülleimer allerdings immer offen. Mehr Ärger als die Tiere machen in den Parks allerdings nach wie vor die Besucher. Vergessene Fahrräder, aufgetürmte Pfandflaschenhaufen und Scherben auf der Wiese – Jeanette Gruschke hat alles schon fotografiert. „Die Pfandflaschen wären ja in Ordnung, denn ich habe erfahren, dass sie ein Pfandflaschensammler abholt“, sagt sie. „Bei den Scherben mache ich mir aber Sorgen um Kinder und Tiere.“

Während die Schlösser-Stiftung nur auf ihre Parkordnung verweisen und auf Hilfe aus der Politik hoffen kann, rät Stadtsprecherin Homann: „Jeder Bürger sollte versuchen, Abfall und Einwegverpackungen so gut es geht zu vermeiden. Jeder hat es selbst in der Hand, für eine saubere Umwelt zu sorgen.“

Von Jan Russezki