Potsdam

Dieses Jahr fiel sie wegen Corona aus, nächstes Jahr soll die Potsdamer Schlössernacht wieder im Park Sanssouci stattfinden – und zwar am 20. und 21. August. Jetzt hat der Kartenvorverkauf begonnen.

Unter dem Motto „Les Rendez-vous au Park Sanssouci“ lädt die vielleicht größte Varieté-Meile aller Zeiten mit umfangreichem Hygienekonzept zum Flanieren und Staunen ein. „Diese Potsdamer Schlössernacht steht ganz im Zeichen des sich Kennenlernens, des sich Annäherns an das Neue und Unbekannte“, schreiben die Veranstalter der Kultur im Park GmbH, die zur Deutschen Entertainment AG gehört.

Programm 2021 mit prominenten Schauspielern

Das Programm zeichnet sich durch ein buntes Potpourri aus künstlerischen, musikalischen und gastronomischen Highlights aus. Im Live-Musikprogramm tritt etwa die Band River Rats mit einer Mischung aus Varieté Française und dem Geist der Country-Musik und Blues auf. Der Glasschleifer Rogier Kappers verzaubert mit Klängen auf der einzigen Glasorgel der Niederlande.

Auch 2021 warten die zwei Sommernächte mit prominent besetzten Lesungen unter der Schirmherrschaft von Max Moor auf. Große und erlesene Namen konnten gewonnen werden: Dietmar Bär, Nina Hoss, Benno Fürmann, Benjamin Sadler, Andrea Sawatzki und Christian Berkel.

Flanierende werden außerdem von zahlreichen Performances in ihren Bann gezogen, ob mit einer Luftdarbietung an einer Weltkugel der Sol‘Air Company, einer Stangenartistik von Noah Chorny oder einem außergewöhnlichen Friseur, der mit seinem mobilen Salon Besucher für einen Tag zur Marquise oder zum Graf werden lässt.

Gefördert wird das Live-Musikprogramm im Rahmen eines Teilprogramms von Neustart Kultur, das ausgerichtet ist auf den „Erhalt und die Stärkung“ der Musikinfrastruktur in Deutschland. Insbesondere soll es den Neustart des kulturellen Lebens in Deutschland unterstützen, um die Vielfalt und die künstlerische Kreativität der musikalischen Veranstaltungslandschaft als Teil der Musikinfrastruktur in Deutschland zu erhalten. Initiiert wurde dieses Programm von der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien und wird umgesetzt von der Initiative Musik gGmbH.

Personalisierte Tickets kosten 39 Euro für den 20. August (ermäßigt 29,25 Euro) und 44 Euro am 21. August (ermäßigt 34 Euro). Sie sind erhältlich auf www.potsdamer-schloessernacht.de, www.myticket.de und unter Tel. 01806/77 71 11.

Von MAZonline