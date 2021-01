Potsdam

Reinhold Fiedler wirft so schnell nichts aus der Bahn. Mehr als 15 Jahre war er im Ministerium für Umweltschutz und Wasserwirtschaft der DDR für den Katastrophenschutz zuständig. Als Stabsleiter hatte er es vor allem mit zerstörerischen Hochwassern zu tun und damit, das Land zwischen Elbe und Oder ein Stück sicherer zu machen. Nein, Reinhold Fiedler haut so schnell nichts um. Er ist einer, der immer noch ein Ass im Ärmel hat. „Man darf nie alternativlos leben“, sagt er. „Man braucht immer einen Plan B.“ Doch jetzt ist Reinhold Fiedler ratlos. Vielleicht zum ersten Mal in seinem 81-jährigen Leben.

Reinhold Fiedler fordert, die zweite Impfdosis freizugeben

Auf dem Esstisch, an dem er seit einem halben Jahr ohnehin nur allein sitzt, hat Reinhold Fiedler all die Tabellen, Graphen und Berichte, die er zusammengetragen hat, ausgebreitet. Das Coronavirus beschäftigt ihn, genauer gesagt die Impfungen gegen das Virus. Wie Reinhold Fiedler bereits vor einer Woche in der MAZ erklärte, setzt er sich dafür ein, dass die zweite Impfdosis nicht wochenlang zurückgehalten, sondern ebenfalls als erste Dosis eingesetzt wird und so mehr Menschen schneller Schutz ermöglicht. Dabei denkt er in erster Linie nicht an sich selbst, sondern an die Menschen in den besonders verwundbaren Altenheimen – an Menschen wie seine Frau.

Hätte Lydia Fiedler längst geimpft sein können?

Lydia Fiedler (83) wurde am Silvestertag positiv auf das Coronavirus getestet. Reinhold Fiedler ist sicher: Hätte man auf die komplette bereitstehende Vakzinmenge zurückgegriffen, hätte sie noch vor der Infektion geimpft werden können. Er blättert sich durch all die Tabellen, Graphen und Berichte, in denen er Zahlen und Passagen angestrichen hat – sie lenken ihn von der Sorge um seine Ehefrau ab und auch von der Einsamkeit.

Seit 60 Jahren sind Reinhold und Lydia Fiedler verheiratet. Sie sind stolz auf ihre Söhne, die beide in der Sowjetunion studiert und heute gute Jobs haben. Sie sind stolz auf die drei Enkel, von denen nun auch der jüngste vor dem Abitur steht. „Meine Frau und ich sind ein gutes Team“, sagt Reinhold Fiedler. Bis das Heim im Dezember unter Quarantäne gestellt wurde, war er nur an drei Tagen nicht zu Besuch – er hatte Arzttermine.

Am Telefon halten die Eheleute Kontakt

Jetzt, da er nicht zu ihr darf, ruft Reinhold Fiedler seine Frau jeden Tag an. Die Gespräche sind nicht immer lang, aber immer wichtig. Wenn er weiß, dass seine Frau schläft, er aber keine Ruhe findet, erkundigt er sich manchmal beim Personal nach ihrem Befinden. Und: Wie geht es ihm? – Reinhold Fiedler verstummt. Er drückt ein Taschentuch auf die feuchten Augen, geht ein paar Schritte durch die Wohnung. „So lange sie atmet, bleibe ich an ihrer Seite“, sagt er. „Das ist mein Antrieb. Das hält mich aufrecht.“

Patientin im Bergmann-Klinikum während des Virus-Ausbruchs

Bis zu ihrem Schlaganfall war Lydia Fiedler eine agile Frau. Sie ist ins Sportstudio gegangen, mit dem Rad gefahren, hat zwei Gärten beackert. Das Unheil traf sie aus heiterem Himmel. Die Eheleute hatten gerade den Einkauf erledigt. Zurück im Auto sinkt Lydia Fiedler auf dem Beifahrersitz zusammen. Das war am 25. März 2020. Die Hirnblutung bekommen die Neurologen im Bergmann-Klinikum gut in Griff. Als Lydia Fiedler aber soweit ist, in eine Reha-Klinik verlegt zu werden, klappt das nicht. Das Klinikum kämpft in jenen Tagen mit einem Corona-Ausbruch. Niemand darf rein, niemand darf raus. Lydia Fiedler soll noch vier Wochen bleiben.

Schon damals hat ihr Mann die Hände nicht einfach in den Schoß gelegt. Er ist entschlossen und unermüdlich – und schafft es, dass seine Frau nicht die volle Zeit „festgehalten“ wird, wie er sagt.

Fünf Minuten bis zum Heim – doch dann kam die Quarantäne

Die Wohnung in der Waldstadt ist neu und barrierefrei. In ihrem alten Zuhause im Schlaatz – zwei Treppen, kein Aufzug – wäre es nicht mehr gegangen. Reinhold Fiedler hat diese Wohnung für seine Frau gesucht und gefunden. Den Umzug Anfang Juni macht er ohne sie. Er richtet alles so ein, wie es in der alten Wohnung war: Das Sofa mit Blick zum Fenster links, die Schränke rechts, in der Mitte Tisch und Sessel. An die Wände hängt er die Bilder, die seine Frau so liebt: Fotos von den Enkelsöhnen, ein Selbstporträt der Enkelin, eine verschroben-schöne Madame a la Picasso, nachempfunden von der Schwiegertochter.

Die neue Wohnung ist kleiner als die alte. Reinhold Fiedler hat sich von vielem getrennt, aber die Lieblingsstücke hat er mitgenommen. „Deshalb liegen hier auch so viele Teppiche“, sagt er. „Meine Frau soll sich wiederfinden, wenn sie hierherkommt, sie soll sich heimisch fühlen.“ Wenn. Falls. – Reinhold Fiedler weiß, dass seine Frau wohl nicht mehr in diese Wohnung einziehen wird. Sie ist rund um die Uhr pflegebedürftig. Mit den Söhnen hat er entschieden, dass das Heim richtig ist. Fünf Minuten braucht er mit dem Rad dorthin: „Eine prima Sache.“ Dann machte sich das Coronavirus im Heim breit.

Er will einen Antikörpertest

Lydia Fiedler hat die Infektion gut überstanden. Der Verlauf ist mild – das ist ein Glück, aber auch ein neuer Grund zur Sorge, denn niemand weiß, ob Lydia Fiedler eine Immunität entwickelt hat oder besser doch geimpft werden sollte, was ihrem Mann das Liebste wäre. „Dass sie wegen der Infektion von der Impfung ausgeschlossen wurde, betrübt mich sehr“, sagt Reinhold Fiedler, der das Taschentuch weggesteckt hat und nun langsam wieder zu alter Form aufläuft und an Plan B schmiedet: Er will einen Antikörpertest – und tüftelt für den Fall, dass kein Arzt den Test macht, auch schon an Plan C : Einer der Söhne ist Virologe, könnte einspringen... „Ich muss nur an das Blut meiner Frau kommen“, sagt Reinhold Fiedler. Montagfrüh will er die Hausärztin und das Gesundheitsamt kontaktieren. „Dranbleiben!“, sagt er. „Es bewegt sich nichts, wenn man keinen Druck macht.“ – Seine Lebenslehre.

