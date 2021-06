Innenstadt

Das Potsdam-Museum könnte zum 20. Jubiläum des Brandenburgischen Kunstpreises im Jahr 2023 ein zweites Mal eine „Lebenswerke“-Ausstellung mit Arbeiten der zuvor bedachten Preisträger ausrichten. Das hat Thomas Kumlehn, der 2. Vorsitzende des Potsdamer Kunstvereins, in einem Gespräch mit der MAZ angeregt.

Anlass seines Vorschlags ist die Würdigung der 84-jährigen Potsdamerin mit dem Ehrenpreis des Ministerpräsidenten für ihr Lebenswerk. Mit seinem Vorschlag verbinde er, so Kumlehn, „zumindest die Hoffnung, dass neben den bisherigen drei Preisträgerinnen Erika Stürmer-Alex (2015), Christiane Wartenberg (2019) und Barbara Raetsch (2021) in den verbleibenden beiden Jahren noch zwei weitere Künstlerinnen diese Auszeichnung erhalten“.

„Hoher zeitgeschichtlicher Wert“

In der ersten „Lebenswerke“-Ausstellung präsentierte das Potsdam-Museum 2013 kurz nach seiner Neueröffnung als „Forum für Kunst und Geschichte“ am Alten Markt Werke von Werner Stötzer, Wieland Förster, Bernhard Heisig, Sabina Grzimek, Harald Metzkes und Ronald Paris.

Die Auszeichnung von Barbara Raetsch mit dem Ehrenreis für ihr Lebenswerk begründete Ministerpräsident Dietmar Woidke in seiner Würdigung mit ihrer künstlerischen Qualität ebenso wie mit der engen Beziehung ihres Werkes zu ihrer Heimatstadt: „Im Mittelpunkt ihrer eindrucksvollen Werke steht die Stadt Potsdam mit ihrer wechselvollen Geschichte, die so viele Narben und so viel Schönheit im Stadtbild hinterlassen hat. Ihre Arbeiten haben hohen zeitgeschichtlichen Wert und bestechen zugleich durch die Bildsprache wie durch die meisterliche Ausführung.“

„Spurensucherin und Stadtchronistin“

„Eckhaus“ (1992) mit dem damals besetzten Haus in der Dortustraße 65, Öl auf Leinwand. Quelle: Andrea von Fournier

Ähnlich die Würdigung des damaligen Oberbürgermeisters Jann Jakobs vor fünf Jahren, als Barbara Raetsch für ihr künstlerisches Lebenswerk mit dem Eintrag ins Goldene Buch der Landeshauptstadt geehrt wurde: „Sie haben es in Ihren Bildern festgehalten: die Stagnation, den Verfall und den Verlust im Potsdam der 1970er und 1980er Jahre. Die Bilder jener Zeit symbolisieren die architektonische Physiognomie der Stadt.“

Das künstlerische Wirken von Barbara Raetsch als „Spurensucherin und als Stadtchronistin“, wie Jakobs sagte, setzt sich bis in die jüngste Gegenwart fort mit der Werkreihe „Zeit der Kräne“ mit Langzeitbeobachtungen zur Baustelle Am Alten Markt und mit der „Bauzaun“-Reihe über den Abriss des Fachhochschulgebäudes in der historischen Potsdamer Innenstadt.

„Die Faszination für sichtbare Zeitgeschichte, ihr feines Gespür für heterogene Zeitschichten, für deren Fragilität, Ausblenden und Verschwinden, ist charakteristisch für die Potsdamer Malerin“, sagt Kumlehn.

Kunstverein kritisiert Preisträgerschau

Thomas Kumlehn in der Galerie „Gute Stube“ des Potsdamer Kunstvereins vor Bildern von Egon von Kameke. Quelle: Bernd Gartenschläger

Kritisch kommentiert Kumlehn die Preisträger-Ausstellung, die im Schloss Neuhardenberg (Märkisch-Oderland) noch bis zum 22. August zu sehen ist. Innerhalb der Ausstellung hätten sechs Gemälde von Barbara Raetsch „in der Rotunde einen – wenn auch beengten – Platz erhalten“. Der Kuratorin Gerlinde Förster könne man keinen Vorwurf machen, „denn die Anzahl der Ausstellenden sei „wie jedes Jahr zu hoch“.

Die Preisträgerinnen und Preisträger erhielten innerhalb der Präsentation „abgesehen vom offenkundigen Qualitätsgefälle ... keine Hervorhebung“. Die Kollektion der Ehrenpreisträgerin wirke „bemüht in die Ausstellung integriert und unschlüssig in der Reihenfolge gehängt“, sagt Kumlehn: „Kein Hinweis darauf dass es sich um den Ehrenpreis für ein Lebenswerk handelt.“

Der Brandenburgische Kulturbund würdigte Barbara Raetsch zu ihrem 80. Geburtstag 2016 mit einer Retrospektive „Realitäten – Bilder aus drei Jahrzehnten“ im Potsdamer Museumshaus „Im Güldenen Arm“.

Plädoyer für Retrospektive im Potsdam-Museum

Kumlehn, dessen Verein sich einer Förderung der städtischen Kunstsammlung verschrieben hat, fände eine umfangreichere Retrospektive im repräsentativen Potsdam-Museum allerdings angemessen: „Tatsächlich bildet der Sammlungsbestand des Museums am Alten Markt das Lebenswerk der Künstlerin bis 1990 hervorragend ab, so dass genau dort eine Retrospektive ins Auge gefasst werden sollte“, sagt er.

Jüngster Sammlungszuwachs war im Herbst 2020 das Gemälde „Roter Bauzaun 5“ (2918/19), das mit Unterstützung des Potsdamer Kunstvereins angekauft werden konnte.

Alternativ zur Raetsch-Einzelretrospektive unterbreitet Kumlehn den Vorschlag einer zweiten Lebenswerke-Ausstellung zum 20. Jubiläum des Brandenburgischen Kunstpreises.

Eine etwas umfangreichere Schau von Barbara Raetsch ist noch bis zum 4. August in der „Kunstflügel“-Galerie der „Gemeinschaft der Künstlerinnen und Kunstförderer“ (Gedok) in Rangsdorf zu sehen. Dort stellt sie gemeinsam mit der Berlinerin Burghild Eichheim aus.

Von Volker Oelschläger