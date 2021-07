Bornstedt

Das mögliche Aus für das geplante Wissenschaftscenter „Biosphäre 2.0“ durch das Auslaufen der sogenannten GRW-Fördermittel für Potsdam sorgt für Kritik in der Stadtpolitik. Die Fraktionen der Potsdamer Linken und Grünen mahnten am Mittwoch, an dem Projekt festzuhalten. „Die Förderungsabsage des Landes durch die kalte Küche zwingt uns zum gemeinsamen Nachdenken über die Zukunft der Biosphäre. Für uns ist klar: Dieser touristische Lernort strahlt weit über die Stadtgrenzen hinaus. Wir sehen auch weiterhin eine gemeinsame Verantwortung von Stadt und Land, auch für alternative Förder- oder Finanzierungsmöglichkeiten“, erklärt der Linken-Stadtverordnete Sascha Krämer. Seine Fraktion wolle am Konzept der „Biosphäre 2.0“ festhalten.

Grünen-Fraktionschefin Saskia Hüneke sagte, dass die positive Entwicklung Potsdams zeige, wie sinnvoll das Bund-Länder-Programm für regionale Wirtschaftsstruktur sei. „Es wäre fatal, das so unmittelbar abzubrechen.“ Aus Sicht ihrer Fraktion sollten Verhandlungen aufgenommen werden, „um den Verlust wichtiger Projekte in der wissenschaftsorientierten Wirtschaft zu verhindern. Die negativen Auswirkungen auf die Planungen zu Biosphäre 2.0 machen das noch dringlicher.“ Potsdam bekomme nicht nur etwas, sondern strahle mit seiner Entwicklung in die Region aus, deshalb solle das Wirtschaftsministerium weiter unterstützen.

Von Peter Degener