Nach Extremismus-Vorwurf: keine Maßnahmen gegen Potsdamer Freiland

Teltower Vorstadt

Die Stadt Potsdam sieht in dem Jugendkulturzentrum Freiland keinen Szene-Treffpunkt gewaltbereiter Linksextremisten. Das geht aus einer Mitteilung des Hauptausschusses der Stadtverordnetenversammlung hervor. Demnach ergeben sich aktuell „keine Handlungserfordernisse“ in Bezug auf die Erwähnung des Freilands im Verfassungsschutzbericht des Landes Brandenburg aus dem Jahr 2018.

In dem Bericht war unter anderem ein Kampfsportereignis in dem Jugendzentrum in der Friedrich-Engels-Straße kritisiert worden. Bei dem „Anti-Fascist-Martial Arts Event“ im Juni 2018 seien Verteidigungsstrategien und Reaktionen auf Angriffe gelehrt worden. Laut Verfassungsschutz sind damit „Aktionen gegen den politischen Gegner und die Polizei geübt und geplant“ worden. „Somit sinkt Stück für Stück die Hemmschwelle zur Gewaltanwendung.“

Anzeige

Keine Beobachtung durch Verfassungsschutz

Das Freiland hatte diesen Vorwürfen entschieden widersprochen. „Das Programm und auch die Teilnehmer*Innen verbreiten weder eine gewaltfördernde noch gewaltbereite Stimmung“, erklärte das Freiland-Plenum in einer Stellungnahme.

Weitere MAZ+ Artikel

Im Februar dieses Jahres erklärte die Verfassungsschutzbehörde, dass die genannten Kampfsportveranstaltungen „grundsätzlich nicht unter Beobachtung des Verfassungsschutzes“ stünden. Einen daraufhin gestellten Antrag der AfD-Landtagsfraktion mit dem Titel „Fördermittelzahlungen für das ’Freiland’ in Potsdam und andere linksextreme Strukturen sofort einstellen!“ mit großer Mehrheit ab.

Klares Bekenntnis zum Jugendzentrum

Dieser Einschätzung hat sich die Landeshauptstadt nun angeschlossen. „In diesem Sinne liegen hier keine hinreichenden Erkenntnisse vor, dass es sich bei dem Freiland um ein Szeneobjekt gewaltorientierter Linksextremisten handelt“, heißt es in der Mitteilung der Stadt.

Stattdessen biete das Freiland „jungen Potsdamer*innen Räume zur freien Gestaltung und zur Realisierung eigener kreativer, künstlerischer sowie politischer Ideen und Projekte“. Vonseiten der Stadt gebe es –wie zahlreiche vorangegangene Beschlüsse zeigten – ein „klares Bekenntnis zum Erhalt und zur Weiterführung“ des Freilands.

Von Hannah Rüdiger