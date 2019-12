Drewitz

Polizeieinsatz mit zwei Schwerverletzten im Hertha-Thiele-Weg: Gegen 4 Uhr am Samstagmorgen rückte die Polizei zunächst wegen einer beschädigten Wohnungstür aus. Auf dem Weg dorthin erreichte sie dann die Nachricht, dass dort offenbar zwei Personen aus der vierten Etage eines Mehrfamilienhauses gestürzt seien.

Verletzte Personen kommen ins Krankenhaus

Vor dem Haus fanden die Polizisten dann tatsächlich eine Frau und einen Mann vor, beide waren schwer verletzt. Nach derzeitigen Erkenntnissen geht die Polizei davon aus, dass die beiden Personen aus einem Fenster ihrer Wohnung stürzten. Rettungskräfte brachten den 23 Jahre alten Mann und die 27 Jahre alte Frau ins Krankenhaus. Beide sind laut Polizei syrische Staatsangehörige.

Was genau geschehen ist, kann die Polizei bisher nicht sagen. Die Beamten trafen am Einsatzort allerdings in unmittelbarer Nähe der Verletzten einen unversehrten Mann an, der sich –wie die Ermittlungen ergaben –offenbar gewaltsam Zutritt zur Wohnung der beiden Verletzten verschafft hatte. Bei ihm handelt es sich um einen 23-jährigen Syrer.

Versuchtes Tötungsdelikt nicht ausgeschlossen

Die Polizei ermittelt nun, wie es zu dem Vorfall kommen konnte und welche Hintergründe die Ereignisse haben. Ein versuchtes Tötungsdelikt kann nicht ausgeschlossen werden, deswegen wurde zunächst Strafanzeige aufgenommen und der 23 Jahre alte Syrer vorläufig festgenommen. Die Ermittlungen liegen nun bei der Kriminalpolizei.

Von MAZonline