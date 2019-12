Drewitz

Das Amtsgericht in Potsdam entscheidet heute über die Untersuchungshaft eines 23 Jahre alten Syrers, der dringend verdächtig ist, am nächtlichen Samstagmorgen in Drewitz den Tod einer 27-jährigen Frau eines 23-jährigen Mannes aus seiner Heimat verursacht zu haben. Die beiden stürzten aus dem vierten Stock eines Neubaublocks im Hertha-Thiele-Weg und überlebten schwer verletzt. Der Verdächtige hat offenbar die Tür der Wohnung eingetreten; wegen der kaputten Tür war die Polizei zunächst gerufen worden.

Die Polizei war gegen vier Uhr morgens ausgerückt und hatte auf dem Weg die Nachricht bekommen, dass offenbar zwei Personen aus der vierten Etage eines Mehrfamilienhauses gestürzt seien.

Vor dem Haus fanden die Polizisten dann eine Frau und einen Mann vor, beide waren schwer verletzt. Rettungskräfte brachten die beiden ins Krankenhaus. Über ihren Zustand sagte die Polizei auch am Sonntagmorgen nichts.

Ob die beiden Gestürzten und der Verdächtige schon befragt wurden, wollte ein Polizeisprecher am Sonntag nicht sagen. Er widersprach aber einem Zeitungsbericht, in dem von einem Kampf die Rede war, bevor der Sturz passierte: „Der Verdächtige ist völlig unverletzt.“ Auch die Behauptung, es sei um Drogen gegangen und man habe Laborröhrchen aus Kunststoff gefunden, widersprach die Polizei. Es habe keine Anzeige wegen Drogen gegeben, erfuhr die MAZ.

Die Polizei teilte mit, dass der Verdächtige genug Deutsch spricht, um sich mit ihm zu verständigen. Er sei dringend tatverdächtig, weil die Opfer die Polizei vor dem Sturz angerufen haben: „Hier tritt einer die Tür ein“, sollen sie gesagt haben.

Das sei dann auch geschehen. Man müsse allerdings zuerst die beiden Zeugen befragen, deren gesundheitlichen Zustand noch unklar ist. Erst dann ist der Verdächtige vernehmbar. Sind die Zeugen bis Sonntagmittag nicht befragbar, entscheidet ein Richter nach Aktenlage. Vermutlich würde dies aufgrund des dringenden Tatverdachts U-Haft bedeuten. Zur Zeit befindet er sich noch im Potsdamer Polizeigewahrsam.

Ein versuchtes Tötungsdelikt kann nicht ausgeschlossen werden, deswegen wurde zunächst Strafanzeige aufgenommen und der 23-Jährige vorläufig festgenommen. Die Ermittlungen liegen inzwischen in der Hand der Staatsanwaltschaft.

Von Rainer Schüler