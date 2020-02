Brandenburger Vorstadt

Nach dem Brand in einer Dachgeschosswohnung in der Potsdamer Geschwister-Scholl-Straße ist nun die Brandursache geklärt. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, ermittelt sie gegen die 68-jährige Mieterin der Wohnung wegen fahrlässiger Brandstiftung. Die Frau habe das Feuer durch „unsachgemäßen Umgang mit Asche“ ausgelöst, heißt es.

Am Freitagnachmittag war die Feuerwehr zu dem Einsatz in der Brandenburger Vorstadt gerufen worden, für die Dauer der Löscharbeiten musste die stark befahrene Geschwister-Scholl-Straße voll gesperrt werden. Verletzt wurde niemand, auch die Wohnung blieb bewohnbar.

Feuerwehreinsatz wegen eines Zimmerbrandes in der Geschwister-Scholl-Straße. Quelle: Julian Stähle

Von MAZonline