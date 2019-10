Potsdam

Nachdem am Dienstag der Leichnam der 15-jährigen Britney aus Potsdam entdeckt worden ist, ermittelt die Polizei am Mittwoch weiter zu den Hintergründen ihres Todes. Nach bisherigem Ermittlungsstand gebe es jedoch keine Anhaltspunkte für eine Straftat.

Der Polizei zufolge konnte bei dem Leichnam auf den ersten Blick kein Fremdeinwirken als Todesursache festgestellt werden. Nach MAZ-Informationen sind sich die Ermittler uneinig, ob die Vermisste schwimmen konnte – demnach könnte es sich bei dem Todesfall um einen Unfall handeln.

Leiche wurde von Feuerwehr geborgen

Am Dienstagnachmittag wurde ihre Leiche in der Potsdamer Havel gefunden. Ein Angler sah sie gegen 14.50 Uhr in Ufernähe etwa 200 Meter weit aus der Neuen Fahrt ins Hafenbecken der Weißen Flotte treiben, wo sie an einem Anlegepoller an der Wasserkante hängen blieb. Der Zeuge alarmierte die Polizei; die Feuerwehr zog sie kurz vor der Eisenbahnbrücke von einem Boot aus aus dem Fluss.

Die Polizei bestätigte der MAZ, dass es sich um die vermisste Britney aus Kenia handelt. Sie trug noch das weiße Shirt und die blauen Jeans, mit denen sie am Mittwochnachmittag als vermisst gemeldet worden war. Sie hatte ihr Handy noch dabei, in das ihre Kopfhörer eingestöpselt waren.

Nachdem Rettungskräfte den Tod des Mädchens zweifelsfrei festgestellt hatten, rückte die Kriminalpolizei am Hafen an. Ein Bestattungsunternehmen transportierte den Leichnam ab. Die Mutter wurde durch eine Polizeistreife informiert; auch ein Seelsorger war dabei.

Schubert bestürzt

Britneys Verschwinden war der Polizei am vergangenen Mittwoch gemeldet worden. In den frühen Morgenstunden des Tages hatten Passanten private Sachen des Mädchens am bahnhofsseitigen Ufer der Neuen Fahrt entdeckt. Am Mittwoch und Donnerstag wurde im Bereich der Neuen Fahrt mit Polizeitauchern, einem Hubschrauber, einer Drohne und einem Polizeihund gesucht. Am Donnerstag gab man die Suche am Ort des Verschwindens auf.

Oberbürgermeister Mike Schubert ( SPD) hat mit großer Trauer auf die Nachricht vom Tod der Potsdamer Schülerin reagiert: „Wir alle in Potsdam sind bestürzt über den Tod der jungen Schülerin. Es ist traurig und furchtbar, wenn ein junges Mädchen aus unserer Mitte ums Leben kommt. Leider haben sich unsere Hoffnungen aus den vergangenen Tagen, sie lebend wiederzufinden, nicht erfüllt. Wir trauern mit ihrer Mama, ihrer Familie und ihren Freunden.“

Von Rainer Schüler und Johanna Apel