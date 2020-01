Wie geht es weiter mit der Potsdamer Mitte? Die Gastbeiträge der beiden Potsdamer Künstler Barbara Kuster und Christian Näthe in der MAZ haben viele Reaktionen ausgelöst. Drei Potsdamer Politiker wollten die Extreme so nicht stehen lassen und haben eine ganz persönliche Antwort verfasst. In Teil 2: Saskia Hüneke (Grüne)