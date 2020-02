Citrix-Lücke in Potsdam - Nach IT-Angriff auf das Rathaus: Was wieder funktioniert und was nicht

Mehr als eine Woche nach dem Cyberangriff auf die Potsdamer Stadtverwaltung sind noch immer nicht alle Bereiche wieder online. Ab Donnerstag sollte die schrittweise Wiederinbetriebnahme erfolgen, erste Bereich laufen auch wieder – doch viele liegen noch immer lahm.