Brandenburger Vorstadt

Die 76-jährige Radfahrerin, die am 16. Dezember bei einer Kollision mit einer Straßenbahn in der Zeppelinstraße in Potsdam schwer verletzt wurde, starb am Dienstag an ihren schweren Verletzungen im Krankenhaus. Die Polizei leiteten daraufhin ein Todesermittlungsverfahren ein.

Zu dem schweren Verkehrsunfall kam es an dem Tag gegen 9.40 Uhr. Eine Straßenbahn der Linie 94 befuhr die Zeppelinstraße aus Richtung Luisenplatz in Richtung Feuerbachstraße. Zeitgleich fuhr eine 76-jährige Radfahrerin den parallel verlaufenden Radweg und fuhr nach ersten Erkenntnissen plötzlich auf die Fahrbahn, wo sie mit der Straßenbahn kollidierte und mitgeschleift wurde. Dem Tramfahrer gelang es trotz akustischer Warnzeichen und einer eingeleiteten Vollbremsung nicht mehr, den Zusammenstoß zu verhindern. Die Frau wurde lebensgefährlich verletzt und von Rettungskräften umgehend behandelt und in eine Klinik gebracht. Der Fahrer der Straßenbahn erlitt einen Schock und wurde ebenfalls in ein Krankenhaus gebracht.

Für die Rekonstruktion des Unfallgeschehens wurde ein Gutachter eingesetzt, der an der Unfallstelle arbeitete. Die Polizeibeamten nahmen den Verkehrsunfall auf und befragten Zeugen vor Ort. Das Rad der Dame wurde für die weiterführenden Ermittlungen sichergestellt. Während des Unfalls befanden sich etwa 40 Fahrgäste in dem öffentlichen Verkehrsmittel.

Von MAZonline