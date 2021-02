Potsdam

Fünf Monate nach ihrer Verabschiedung in den Ortsbeiräten hat der Hauptausschuss erstmals über ein Paket von Anträgen zur Verbesserung der Zusammenarbeit zwischen Verwaltung und Ortsteilen diskutiert. Ergebnis: Die insgesamt 14 Anträge wurden vertagt.

Scharfe Kritik von Carsten Linke (Die Andere) an diesem Vorgehen konterte Oberbürgermeister Mike Schubert (SPD): „Das mache ich jetzt nicht aus der Hüfte geschossen.“ Die anwesenden Ortsvorsteherinnen reagierten befremdet.

Anzeige

Die Neu Fahrländerin Carmen Klockow (Bürgerbündnis) fragte: Wann denn dann? Ihre Golmer Amtskollegin Kathleen Krause (SPD) wollte wissen, was sie denn nun ihren Kollegen im Ortsbeirat berichten solle.

Das wollen die Ortsbeiräte

Exemplarisch für die Anträge unter der Überschrift „Qualitätsverbesserung der Zusammenarbeit“ stand eine Vorlage des Ortsbeirates Satzkorn, in der etwa gefordert wird: Die Stadt solle Beschlüsse der Ortsbeiräte zeitnah umsetzen, Beschlüsse mit Relevanz für den Norden sollten in allen Ortsbeiräten thematisiert werden, bei Bebauungsplänen sollten „aktuelle“ Verkehrserhebungen herangezogen werden.

OB Schubert wies darauf hin, die Forderungen der Ortsbeiräte seien nur teilweise von der Kommunalverfassung gedeckt: „Ich habe einen rechtlichen Rahmen, den muss ich beachten, in dem muss ich mich bewegen.“

Er wehre sich aber „ein Stück weit dagegen, so zu tun, als wären wir in einem permanenten Gegensatz“, so der OB: „Nach 20 Jahren ist das auch eine zusammenwachsende Stadt.“

Empörung nach Rubelts Zahlenspiel

Der Baubeigeordnete Bernd Rubelt (parteilos) präsentierte den Vorschlag einer Anhörung. Eine Fragestellung: Wie die Differenzierung von lokalen Angelegenheiten und gesamtstädtischen Zielen in den Orts- und Stadtteilen „besser abgebildet werden“ könne.

Neben den Vertretern der Ortsbeiräte sollten „auch Vertreter aus Ortsteilen ohne Ortsbeirat und die ehrenamtlichen Stadtteilräte Stern/Drewitz/Kirchsteigfeld“ in diese Diskussion eingeladen werden.

Mit diesem Vorschlag traf Rubelt auf empörte Kritik, weil er vorher „in Relation zur Gesamtstadt“ vorgerechnet hatte, dass die neun Ortsbeiräte mit ihren Sonderrechten nur knapp 23.000 der mehr als 180.000 Potsdamer repräsentierten.

So habe Babelsberg allein 24.400 Einwohner und „keine gesonderte Vertretung“, würden die Interessen von Stern/Drewitz/Kirchsteigfeld mit ihren fast 29.000 Einwohnern von einem Stadtteilrat vertreten.

Fast 160.000 Potsdamer ohne Ortsbeirat

Weitere Beispiele Rubelts: Die Ortsteile Bornstedt mit 14.611, Bornim mit 3415 und Sacrow mit 145 Einwohnern. Alle im Norden, alle „ohne Ortsbeirat“.

Insgesamt seien 157.597 Einwohner in Potsdam „ohne Vertretung durch Ortsbeiräte“, so der Baubeigeordnete.

Linke von den Anderen nannte die Aufrechnung „dreist und diskreditierend“. Klockow sagte, die Bevölkerungszahl war „der Nachteil, der den neuen OT bei der Eingemeindung genau vor Augen war: Dass sie untergebuttert werden.“ Rubelts Rechnung zeige, dass die damalige Sorge „berechtigt war“.

Lesen Sie auch: Rebellion der Ortsbeiräte

Auch Hans-Jürgen Scharfenberg (Linke) verteidigte die Sonderstellung der neun Ortsteile „ganz deutlich: Dass diese Ortsteile einen Ortsbeirat haben, ist der Gemeindegebietsreform geschuldet. Denn das waren selbstständige Gemeinden mit eigenem Bürgermeister.“

Das von Rubelt vorgeschlagene Verfahren wurde vom Ausschuss gegen die Stimmen von Anderen, Bürgerbündns und FDP bestätigt, allerdings solle „auf Augenhöhe“ verhandelt werden. Schubert sicherte auf Nachfrage aus dem Ausschuss einen Termin vor der Sommerpause zu.

Von Volker Oelschläger