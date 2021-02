Potsdam

Nur eine Woche nach seiner fristlosen Kündigung als Chef des Geoforschungszentrums (GFZ) Potsdam hat Reinhard Hüttl einen neuen Job: Wie die EUREF-Campus Berlin auf ihrer Internetseite bekannt gibt, übernimmt der „führende Geoforscher“ Hüttl die Leitung des „Euref-Energy Innovation GmbH“, eine neue Tochter der Euref AG. Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft wegen Untreue und Vorteilsnahme – die inzwischen auch zwei Personen aus Hüttls Umfeld umfassen – bleiben in der Meldung unerwähnt. Für Rückfragen war am Freitagabend bei der Euref niemand mehr zu erreichen.

Reinhard Hüttl seit 2012 Vorsitzender des wissenschaftlichen Beirats

Schwerpunkt der „Euref-Energy Innovation“ ist laut Mitteilung die „Entwicklung praxistauglicher Anwendungskonzepte auf Basis von Wasserstoff und CO2-neutralen synthetischen Kraftstoffen“. Zur Personalie Hüttl sagt der Vorstandsvorsitzende der Euref AG, Reinhard Müller: „Wir sind stolz mit Prof. Reinhard Hüttl einen über die Landesgrenzen hinaus renommierten, fachlich ausgewiesenen und handelnden Wissenschaftler sowie Experten im Bereich Klimaschutz und Energiewende gewonnen zu haben.“

Hüttl kenne den Euref-Campus – Standort für Unternehmen aus den Bereichen Energie, Nachhaltigkeit und Mobilität in Berlin-Schöneberg – seit den Anfängen, sei seit 2012 Vorsitzender des wissenschaftlichen Beirats, so Müller. Die Geschäftsführung übernimmt Hüttl gemeinsam mit Dr. Uwe Schneider. Gemeinsam sollen sie die „Euref-Energy Innovation“ zur „Schmiede der Ernergiewende machen, vor allem im Bereich der Wasserstoffwirtschaft“.

GFZ verkündet fristlose Kündigung: keine Basis mehr für vertrauenvolle Zusammenarbeit

Wie berichtet, war Reinhard Hüttl – seit 2007 wissenschaftlicher Vorstand des GFZ – Ende Oktober durch das Kuratorium des GFZ zunächst vorläufig von seinem Amt entbunden worden, nachdem Vorwürfe wegen des Umgangs mit Finanzmitteln erhoben worden waren. Vor einer Woche folgte dann die fristlose Kündigung. „Nach Würdigung aller dem Kuratorium bekanntgewordener Tatsachen sieht es keine Basis mehr für eine vertrauensvolle Zusammenarbeit“, hieß es in der Mitteilung des GFZ.

Hüttls neuer Arbeitsplatz liegt in dem rund 5,5 Hektar großen Euref-Campus um den Gasometer Schöneberg. Euref, kurz für Europäisches Energieforum, bezeichnet sich selbst als den „führenden Standort der Energiewende in Deutschland“. Seit Beginn der Standortentwicklung durch den Berliner Architekten und Vorstandsvorsitzenden der Euref AG, Müller, im Jahr 2007 haben sich auf dem Gelände mehr als 150 Unternehmen, Start-ups sowie kleine und mittelständische Firmen aus Wirtschaft, Wissenschaft und Forschung angesiedelt

Ein weltweit anerkannter Bodenforscher

Nach Bekanntwerden der Vorwürfe im Oktober hieß es seitens des GFZ, Hüttl sei „persönlich an der schnellen und rückhaltlosen Aufklärung interessiert und von den Vorwürfen sehr betroffen“. Hüttl war seit 2007 Leiter des GFZ in Potsdam und Vizepräsident der Helmholtz-Gemeinschaft zu der das GFZ gehört. Der 63-Jährige stammt aus Regensburg und ist weltweit anerkannter Bodenforscher. Er gehört zahllosen wissenschaftlichen Gremien an und ist Träger des Bundesverdienstordens I. Klasse. Ein Schwerpunkt seiner Arbeit sind die Folgen des Klimawandels auf Kulturlandschaften. Er hat sich zudem mit den Auswirkungen des Klimawandels auf historische Gärten befasst.

