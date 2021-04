Potsdam/Werder

Nach dem schweren Unfall vom Wochenende auf der A 10, dem westlichen Autobahnring, sind nun Reparaturen in der Baustellensicherung nötig. Das geht nicht ohne große Verkehrseinschränkungen.

A10 zwischen Potsdam und Leest komplett

Schließlich waren die Schäden bei dem Unfall enorm. Wie die Autobahn-GmbH des Bundes mitteilt, steht die Reparatur am Dienstagabend an. Sie soll um 20 Uhr beginnen und voraussichtlich die ganze Nacht über dauern – bis morgens um 5 Uhr.

Problem für alle Kraftfahrer: Die Autobahn wird in dieser Zeit in beide Richtungen zwischen den Anschlussstellen Potsdam-Nord und Leest komplett gesperrt – es ist die Strecke zwischen den Autobahnkilometern 120,7 und 127,5.

Der Lkw sorgte für Schäden an der Betonleitplanke auf der A10. Quelle: Julian Stähle

Auf diesem Abschnitt hatte ein Lkw aus der Slowakei am Samstagabend eine verheerende Spur der Zerstörung hinterlassen. Er war gegen 23 Uhr in der Baustelle von seiner Fahrspur abgekommen, rammt die Betonleitplanke und schob sie auf rund 400 Meter zusammen. Teile der Fahrbahnbegrenzung gerieten dabei in den Gegenverkehr – zum Glück konnten die entgegenkommenden Fahrzeuge ausweichen, sodass es zu keinen weiteren Schäden oder gar zu Verletzten kam.

Aggressiver Lkw-Fahrer, langwierige Beräumung

Der Fahrer (60) ließ sich nicht von Sanitätern untersuchen. Er reagierte auch aggressiv gegenüber der Polizei. Der Mann war offenbar stark alkoholisiert.

Schon die Räumung der Fahrbahn und die Wiederherstellung der Fahrbahnsicherheit dauerte die gesamte Nacht. Die A10 war stundenlang voll gesperrt – und wird es nun erneut sein.

Erforderlich ist der Austausch der betroffenen Elemente der Betonschutzwand. Dies geht ab 20 Uhr bis 5 Uhr unter Vollsperrung vonstatten. Der Verkehr wird in diesem Zeitraum jeweils an den Anschlussstellen Leest und Potsdam-Nord von der Autobahn abgeleitet. Auch die Polizei weist auf Twitter auf die Baustelle hin.

Die Autobahn-GmbH warnt: Es gibt keine ausgeschilderte Umleitungsstrecke. Es wird dringend empfohlen, die Region sehr weiträumig zu umfahren. Alternative Routen über die Potsdamer Ortsteile Bornim und Bornstedt über die L 902 und der B 273 sind möglich.

Von MAZonline