Potsdam

Für die Ende Oktober überraschend gekündigten Mieterinnen und Mieter der Josephinen-Wohnanlage ist es der Jahreswechsel ins Ungewisse – doch noch gibt die Landeshauptstadt Potsdam die Bestrebungen nicht auf, die am Ende der Burgstraße gelegene Immobilie zu sichern.

Wie Stadtsprecher Jan Brunzlow auf Anfrage bestätigte, ist Oberbürgermeister Mike Schubert (SPD) für den 14. Januar zu einem Mittagessen in die Hauptverwaltung der MK-Kliniken AG nach Hamburg eingeladen worden. Zuerst hatten die Potsdamer Neuesten Nachrichten berichtet. Man habe die Einladung laut Stadtsprecher inzwischen beantwortet – allerdings nicht mit einer vorbehaltlosen Zusage, sondern mit einem Kompromissvorschlag. Der Grund: „Eine Fahrt zu einem Mittagessen nach Hamburg widerspricht unserem Effektivitätsprinzip und wäre in Zeiten der Pandemie auch nicht angezeigt“, so Brunzlow. „Die zuständige Beigeordnete, Brigitte Meier, vertritt den Oberbürgermeister und steht zum Zeitpunkt des durch die SGG Soziale Grundbesitzgesellschaft Potsdam vorgeschlagenen Termins gerne in einem digitalen Format zum Gespräch zur Verfügung.“

Die SGG zeichnet für die Wohnanlage verantwortlich und ist eine Tochtergesellschaft der Hamburger MK-Kliniken AG. Auf den Vorschlag der Stadt haben weder SSG noch MK-Kliniken AG bislang reagiert, so Brunzlow. Ob die gegenseitig unterbreiteten Gesprächsangebote als Zeichen der Annäherung zu werten sind, bleibt abzuwarten.

Eigentümer lehnten Rückkauf-Offerte aus Potsdam bislang ab

Auskunft zur Einladung und zur Zukunft der Immobilie gab die AG trotz mehrmaliger MAZ-Anfrage nicht. Ebenso wenig äußert man sich dazu, wann genau das Hochhaus leergezogen sein soll und wie viele der zumeist hochbetagten Bewohner Widerspruch gegen die Kündigung ihres Mietvertrags eingelegt haben.

Der Ankündigung der Stadt Potsdam, den Rückkauf der Immobilie zu prüfen, erteilten die Eigentümer bisher eine Absage. Hierzu gebe es weder einen rechtlichen noch einen vertraglichen Anknüpfungspunkt, hieß es. Die Stadt hatte das Gebäude 1998 nach einem Beschluss der Stadtverordneten im Rahmen eines Bieterverfahren für 1,2 Millionen Euro an den Marseille Kliniken AG – seit Dezember 2015 MK Kliniken AG – veräußert.

Bündnis „Burgstraße bleibt“ arbeitet an Musterklage

Derweil arbeitet das vom Seniorenbeirat der Landeshauptstadt, vom Mieterverein und von der Verbraucherzentrale initiierte Bündnis mit der namengebenden Parole „Burgstraße bleibt“ weiter. Gerade ist dessen Internetseite online gegangen. Derzeit sucht das Bündnis Klagewillige. Hintergrund: Zusammen mit dem Mietvertrag haben die Bewohner zumeist einen Servicevertrag abgeschlossen. Dieser beinhaltet unter anderem den Hausmeister- und Conciergedienst, die Notrufanlage sowie „gepflegte Räumlichkeiten in einem angenehmen Ambiente zur Esseneinnahme“. Da der Speisesaal seit Monaten wegen Umbauarbeiten gesperrt ist, wurden laut Bündnis einige Vertragsbestandteile nicht erbracht. „Daraus ergeben sich möglicherweise Rückforderungs- oder Minderungsansprüche gegenüber der Servicegesellschaft beziehungsweise gegenüber dem Vermieter“, teilt das Bündnis mit. Diese Ansprüche könnten sich „auf einige hundert Euro summieren“. Man wolle nun Musterklagen initiieren.

Zudem will das Bündnis gerichtlich feststellen lassen, dass die Kündigungen der Mietverträge unwirksam sind. „Sagen Sie uns gerne, falls Sie über eine Rechtsschutzversicherung verfügen“, heißt es in dem Gesuch. Gehe die Hausgemeinschaft solidarisch vor, könnten weitere Klagen ermöglicht werden, die wiederum womöglich der Stadt helfen, Kaufverhandlungen mit dem Eigentümer der Burgstraße 6a zu führen.

Online-Petition der Potsdamer Linken-Fraktion

Unterstützung verspricht auch eine an die MK Kliniken AG gerichtete Petition auf der Online-Plattform Weact. Gestartet hat die Petition Stefan Wollenberg, Chef der Links-Fraktion im Stadtparlament. Die Forderung: „Damen und Herren Verantwortliche der MK-Kliniken AG, geben Sie die Josephinen-Wohnanlage der Stadt Potsdam zurück! Verkaufen Sie das Gebäude, damit die älteren Bewohner:innen ihr Zuhause behalten können. Laut Ihren Unternehmenszielen kümmern Sie sich „mit Hingabe und Verständnis um die Betreuung von pflegebedürftigen Menschen“. Stehen Sie dazu!“

Von Nadine Fabian