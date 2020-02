Innenstadt

Nach den offenbar rassistisch motivierten Morden im hessischen Hanau rufen nun bundesweit Bündnisse zu Gedenkkundgebungen am Abend auf. Auch in Potsdam soll heute an die zehn Opfer erinnert werden, die ein 43-Jähriger am Mittwochabend getötet hat.

„Potsdamer antifaschistische Gruppen rufen heute zum Gedenken an die Opfer von Hanau auf. In Gedenken an die Opfer von Hanau wollen wir heute Abend gegen den Faschismus und rechten Terror mahnen und unsere Wut auf die Straße tragen“, schreiben die Initiatoren. Sie laden die Potsdamer um 18 Uhr zum Platz der Einheit ein, die Veranstaltung soll am dortigen Denkmal für die Opfer des Faschismus stattfinden.

In zahlreichen weiteren Städten, darunter Berlin, Leipzig, Frankfurt/Main, Bochum, Bremen, Aschaffenburg und Hannover finden zeitgleich ähnliche Gedenken statt.

Der Hanauer Täter hatte an zwei Orten im Stadtgebiet zunächst neun Personen erschossen, die allesamt einen Migrationshintergrund hatten, bevor er seine Mutter und sich selbst in einer Wohnung in der hessischen Stadt erschoss. In einem Pamphlet offenbarte der Täter seine rassistische Gedankenwelt.

Einen Liveblog mit allen wichtigen Entwicklungen finden Sie hier.

Von Saskia Kirf