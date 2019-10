Geltow

Vollsperrung der Hauffstraße in Geltow in den Vormittagsstunde: Nachdem ein Bus aus bisher unbekannten Gründen eine Vollbremsung machen musste, wurde die Hauptstraße des Ortes für eine gute Stunde in beide Richtungen gesperrt. Seit 10.56 Uhr ist die Straße nach Polizeiangaben wieder frei. Um 9.33 Uhr ist der Vorfall der Polizei gemeldet worden.

Ursache für Notbremsung wird ermittelt

Im Bus sind laut Polizei im Zuge der Vollbremsung mehrere Personen verletzt worden. „Allerdings nicht schwer verletzt“, erklärt auf MAZ-Nachfrage ein Polizeisprecher. Warum der Busfahrer so stark bremsen musste, wird laut Polizeisprecher derzeit ermittelt. Genauere Informationen sollen im Laufe des Tages folgen.

Von MAZonline