Innenstadt

Am Montagabend wurde die Polizei zur „Lange Brücke“ gerufen, da sich dort mehrere Personen in einer Straßenbahn schlagen sollen. Als die Beamten vor Ort waren, trafen sie auf eine Frau und einen verletzten Mann, die laut schreiend an der Haltestelle standen und offenbar in den Sachverhalt involviert waren. Weitere Personen konnten nicht festgestellt werden.

Betrunkener Verletzter bedroht Beamte

Während die Beamten versuchten, weitere Informationen zu erlangen, verhielt sich der alkoholisierte Mann unkooperativ, versuchte sich den polizeilichen Maßnahmen zu entziehen und bedrohte die Beamten. Zum Sachverhalt macht er keine weiteren Angaben, lediglich, dass er von drei bis vier Personen angegriffen worden sei. Sowohl er, als auch seine Begleiterin wurden in die Polizeiinspektion Potsdam gebracht, wo sie nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen wurden. Die Ermittlungen zu den genauen Abläufen und den Hintergründen wird nun die Kriminalpolizei übernehmen.

Von MAZonline